La notizia arriva direttamente dal governo: Wonder Woman vietato in Libano. Il cinecomic DC, in uscita in tutto il mondo il 1° giugno, non sarà visto dal pubblico libanese. Il motivo è proprio la protagonista del film: Gal Gadot. Soldato, oltre che modella e attrice. La star ha fatto parte dell’esercito israeliano, come tutti i ragazzi del suo paese. Ma soprattutto ha sostenuto le operazioni delle forze armate durante il conflitto tra Israele e Hamas nell’estate del 2014.

Molte sono le curiosità su Gal Gadot perché la sua biografia è costellata da colpi di scena, nonostante abbia appena 32 anni e una scarna filmografia. Come quando su Facebook ha preso apertamente posizione. “Il mio amore e le mie preghiere vanno ai ragazzi e alle ragazze che stanno rischiando la vita per proteggere la nazione dagli attacchi orrendi di Hamas, i cui miliziani si nascondono come vigliacchi dietro a donne e bambini”. Un post che un gruppo chiamato Campaign to Boycott Supporters of Israel – Lebanon non ha proprio digerito.

In Libano, dopo l’invasione israeliana del 1982, le leggi impongono di boicottare i prodotti di Sion. Raed Khoury, il ministro dell’Economia, ha inizialmente preso tempo. Dopo essere riuscito a rinviare il debutto del film nelle sale, ha capitolato di fronte al voto di un comitato composto da sei ministri. Tuttavia, come riportato da AnsaMed, è possibile che il cinecomic venga ugualmente visto nel paese perché le copie pirata hanno già invaso il mercato.

La conferma definitiva del bando è poi arrivata dai diretti interessati. Sul profilo Twitter ufficiale, la catena di sale Grand Cinemas ha confermato che Wonder Woman è stato censurato in Libano. Ancora nessun commento è giunto invece da Vox Cinemas, il distributore locale, né da Joseph Chakra & Sons, la società che ha in licenza i titoli Warner Bros nel paese.