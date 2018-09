0 CONDIVISI Condividi Tweet

Zanna Bianca cartone animato si può fare. Lo dimostra l’esperimento di Alexandre Espigares. Il regista francese e il direttore artistico Stéphane Gallard hanno deciso di portare al cinema in maniera particolare il celebre romanzo di Jack London.

Per il pubblico italiano, il cane-lupo dei cercatori d’oro del Klondike resta indissolubilmente legato al film di Lucio Fulci del 1974 con Franco Nero. Espigares, per sua stessa ammissione, ha guardato a quel modello (e ad altri classici nostrani) per raccontare la storia di coraggio e libertà di un animale “al servizio del bene”.

Zanna Bianca cartone animato arriva in Italia

Sin dalle primi immagini del trailer ufficiale, l’intento degli autori è chiaro: fare un film di intrattenimento per famiglie usando toni e atmosfere spaghetti western. Espigares, appassionato del genere e premio Oscar nel 2013 con il corto Mr Hublot, cita espressamente Sergio Leone e Sergio Corbucci come suoi modelli.

Il grande silenzio e Django sono stati i punti di partenza insieme a Corvo rosso non avrai il mio scalpo e Conan il barbaro. Senza dimenticare Il patto dei lupi e l’impatto visivo di Christophe Gans. L’obiettivo, rifacendosi al testo di London, è quello di far sentire la violenza dei luoghi meravigliosi ed ostili del Grande Nord, ma senza mostrarla. Il tutto, ad altezza di cane.

Zanna Bianca trama del film

Nato nel bosco da un esemplare di cane lupo sfuggito ai suoi padroni, Zanna Bianca è chiamato a superare le sfide che gli sono imposte dalla crudeltà degli uomini. Nel Klondike di fine Ottocento, viene accolto da Castoro Grigio e la sua tribù di nativi. Ceduto ad un uomo perfido (il cattivissimo Beauty Smith), è obbligato a trasformarsi in un cane da combattimento. Superando il suo istinto animale, viene salvato da una famiglia che con il suo amore gli insegnerà a diventare il migliore amico dell’uomo.

Zanna Bianca film al cinema dall’11 ottobre

Il primo film di animazione tratto dal romanzo di Jack London può contare sull’uso del motion capture, che il regista ha utilizzato per dare maggiore realismo soprattutto alle scene di folla. Lo stesso Zanna Bianca è stato “interpretato” da un cane di nome Hermès, che ha conferito enorme naturalezza ai movimenti del protagonista.

Nella versione italiana, la voce narrante è quella di Toni Servillo, che ha accettato di doppiare quest’animazione perché “contento di poter raccontare il libro di London ai bambini e ai ragazzi di oggi”. Distribuito da Adler Entertainment, Zanna Bianca è al cinema dall’11 ottobre.