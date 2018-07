0 CONDIVISI Condividi Tweet

Zelda Williams ricorda papà Robin nel giorno in cui avrebbe festeggiato 67 anni. Sono passati quattro anni dalla morte del geniale attore americano e come avvenuto in passato, arriva la dedica speciale da parte di chi lo conosceva davvero bene. Nato a Chicago il 21 luglio 1951, Williams se ne andava a Paradise Cay l’11 agosto 2014. Zelda, anche lei attrice come il padre, ha deciso di ricordarlo nel “giorno più difficile”, come lo ha chiamato in un tenero post affidato ai social.

Zelda Williams ricorda papà Robin

La ragazza, oggi 28enne, ha condiviso una bellissima foto ricordo che la mostra giovanissima a tavola con il padre, con una dedica speciale. “Chiunque in vita sua abbia avuto a che fare con la perdita di una persona cara, sa bene quanto siano dolorosi certi anniversari”, ha scritto su Instagram. “In questo periodo, come ogni anno, certi pensieri tornano nella mia mente puntuali come un orologio, prendendo il sopravvento su tutti gli altri. E non c’è modo di prepararsi o provare ad evitarli”.

Robin Williams, figli lo ricordano in occasione del compleanno

Zelda è la seconda figlia di Robin Williams. L’attore è stato sposato tre volte. Con la prima moglie Valerie Velardi ha avuto il primo figlio, Zachary. Dal secondo matrimonio con Marsha Garces sono arrivati Zelda e Cody Alan, nato nel 1991. Dopo il divorzio dalla Graces, sposò la terza moglie Susan Schneider nel 2011. Anche Zelda festeggerà a breve: il 31 luglio compirà 29 anni.

“Mi prenderò un po’ di tempo per festeggiare in pace mio papà”, ha aggiunto, annunciando una breve pausa dai social. “Per un po’ non mi vedrete. Se volete onorare il ricordo di mio papà, fate del bene. Aiutate i senzatetto, per esempio, preparate per loro degli zaini: magari uno proprio in suo nome, lui lo avrebbe adorato. Oppure aiutate una delle organizzazioni benefiche che mio padre amava. Insomma, diffondete sorrisi e gentilezza come faceva lui”.