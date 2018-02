0 CONDIVISI Condividi Tweet

A casa tutti bene segna il ritorno di Gabriele Muccino in Italia dopo successi (La ricerca della felicità) e flop (Sette anime, Quello che so sull’amore, Padri e figlie) negli Stati Uniti. Per l’occasione il regista sfodera un cast di stelle del cinema italiano, da Pierfrancesco Favino a Stefano Accorsi passando per Stefania Sandrelli, Massimo Ghini e Claudia Gerini.

Muccino ha “costretto” i suoi attori a Ischia per un mese. Tutti insieme per creare complicità e spirito cameratesco in un film corale e appassionato, che vuole sviscerare il paradigma della nostra società: la famiglia.

Scritto dal regista insieme a Paolo Costella (Perfetti sconosciuti, Matrimonio al Sud), con il contributo di Sabrina Impacciatore, A casa tutti bene racconta la storia di una ricca famiglia borghese che si ritrova a festeggiare le nozze d’oro di mamma Alba (Sandrelli) e papà Pietro (un grande Ivano Marescotti). Ci sono proprio tutti sull’Isola Verde.

C’è il figlio maggiore Carlo (Favino), marito-padre-vittima che non sopporta la moglie stupida e insicura (Carolina Crescentini), la quale, a sua volta, detesta la ex di lui (Valeria Solarino). Il figliol prodigo Paolo (Accorsi), poeta maledetto e senza radici tornato da un lungo viaggio in Patagonia, rincontra la cugina Isabella (Elena Cucci), donna dalla vita “stagnante” con la quale aveva scambiato il primo bacio. La sorella Sara (Impacciatore) sopporta i tradimenti del marito Diego (Giampaolo Morelli) con apparente distacco buddhico. E c’è anche l’altra parte di famiglia, la zia Maria (che piacere rivedere Sandra Milo) con i figli Sandro (Ghini) – malato d’Alzheimer e curato malvolentieri dalla moglie Beatrice (Gerini) – e Riccardo (Gianmarco Tognazzi), un coatto cialtrone e pieno di debiti che si presenta con la giovane compagna incinta, Luana (Giulia Michelini).

A casa tutti bene, il nuovo film di Gabriele Muccino

Sembra una normale giornata di festa, ma un’improvvisa mareggiata blocca tutti i traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata. I parenti serpenti sono costretti a restare sull’isola e a fare i conti con loro stessi, tra angosce e rancori. Perché dietro la facciata di apparente tranquillità, si prepara la tempesta. Il quadro che Muccino dipinge, citando Le notti di Cabiria e Io la conoscevo bene piuttosto che Scola e Monicelli, è desolante e tenero al tempo stesso. La sua ricerca della felicità “tra pathos, emotività e spasmo febbrile” vuole essere un’analisi spietata delle “dinamiche che governano l’animo umano di fronte alle difficoltà”.

Muccino, che ha sempre il talento di mettere la macchina da presa al posto giusto e muoverla con maestria, non riesce proprio ad evitare il grottesco. Smisurato ed eccessivo, è incapace di maneggiare un registro omogeneo tra momenti di disperazione e spirito abrasivo. Quando i contrasti esplodono e tutti iniziano ad urlare a squarciagola, contrappuntati dall’invadente enfasi delle musiche di Nicola Piovani, le situazioni drammatiche diventano involontariamente comiche. E quelle leggere decisamente irritanti (i momenti grande freddo al pianoforte sulle note di Cocciante). Così, in un cast tanto affollato, la sola a convincere davvero è Giulia Michelini: se Tognazzi sfiora la macchietta, la sua Luana è l’unico personaggio credibile e vibrante sullo schermo. Per il resto, Muccino è il solito: selvaggio e febbrile, disperato e superficiale. Prendere o lasciare.