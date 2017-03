0 CONDIVISI Condividi Tweet

E’ approdato il 16 febbraio nelle sale cinematografiche il tanto atteso Cinquanta sfumature di nero, il secondo capitolo della trilogia tratto dal romanzo omonimo di E. L. James che questa volta lascia spazio a quello che nel romanzo lei chiama “amore vaniglia”. La trama è molto semplice: abbiamo lasciato la coppia separata nel precedente film (50 sfumature di grigio). Adesso Christian Grey cerca di riconquistare (e non ci mette molto… diciamo 1 mezz’ora … e non di film) Anastasia Steele.

Nuovamente insieme i due ricominciano tutto da capo e, questa volta, senza nessuna regola. Tutto all’insegna dell'”amore vaniglia”: un amore più dolce, romantico, accondiscendente e sicuramente con meno frustini e corde. Intanto dal passato ritornano molti dei demoni interiori di Christian che finalmente riuscirà ad aprirsi totalmente alla fidanzata.

50 sfumature di nero: l’amore vaniglia sostituisce il sadomaso

Non solo, la coppia avrà a che fare con alcune matte da legare tra cui una super siliconata Kim Basinger nelle vesti della donna che ha “istruito” il sig. Grey da giovane (praticamente una ex pedofila e ora milf super gelosa del suo bambino). Il tutto termina nel migliore dei modi e sicuramente con un finale aperto. Per la felicità di milioni di persone e dei distributori, dopo i titoli di coda ci viene fatto un meraviglioso regalo. Ci viene mostrato il primo teaser-trailer del prossimo della trilogia: 50 sfumature di rosso che potremo gustarci nel 2018.

Purtroppo sono molte le cose che non vanno in questo film (che, nonostante tutto è probabilmente meglio del primo come insieme). In primis la sceneggiatura: molte sono le battute dette senza un senso logico, ci sono diverse azioni compiute senza cognizione di causa e sappiamo bene che in un film è fondamentale. E’ come se si siano concentrati a fare solo le scene di sesso tralasciando il contenuto della storia, direi aspetto da non sottovalutare in un film.

Poi i personaggi: è una trilogia, quindi potevano avere tutto il tempo per approfondire non solo la psicologia dei protagonisti(rendendo il film un pò più interessante) , ma anche degli altri personaggi come la famiglia di lui, la sua Mrs. Robinson, ecc…(al di là di ciò che accade nei romanzi). Gli attori: emmmmm. Diciamo che ci sono attori più bravi. C’è in tutto una grande superficialità.

Per esempio: solo Superman torna illeso da un incidente come quello dopo un paio d’ore e ha la forza di un leone appena sveglio (non aggiungo altro, ma chi ha visto il film può benissimo capire). Nonostante tutto una nota positiva va data all’ ambientazione del ballo in maschera e alla casa meravigliosa del sig. Grey che tutti noi vorremmo avere.

E. L. James è anche produttrice dell’adattamento cinematografico e sarà sicuramente la donna più felice del mondo dopo gli incassi da record ottenuti con questo sequel già nella prima settimana al botteghino e che non si arresta nonostante le spettacolari pellicole presenti nelle sale in questo periodo Oscar. Si passa dal plurinominato La La Land a Manchester by the sea a La battaglia di Hacksaw Ridge. Ma… tutti corrono al cinema a vedere come prosegue la storia d’amore tra Anastasia e Christian e questo va avanti da settimane ormai.

Ecco tutto ciò fa pensare. Certo la distribuzione sarà felicissima degli incassi (in Italia visti in passato nuovamente con lo scorso Quo Vado di Zalone), ma non è un po’ triste?

Tanta è la gente che al cinema non ci entra neanche per sbaglio ma è andata a vedere “50 sfumature di nero”. Ci troviamo davanti ad uno specchio della società odierna presa solo dall’apparenza e non dai contenuti.

Con questo non vuol dire che bisogna vedere solo film di spessore o di grande importanza artistica, ma bisogna sicuramente saper discernere e vedere alcuni film con grande spirito critico e non per emulazione. Sì, perchè di emulazione si tratta.

Le ventenni in delirio fuori e dentro il cinema, i selfie per immortalare a vita di essere andate a vedere il film evento dell’anno (per loro). Gli occhi che si illuminano perchè ricevono una rosa finta dai fidanzati i quali le accompagnano sperando in un dopo serata e sentendosi un po’ Christian Grey (ahahahh). Ecco questo è il lato negativo: prendere sul serio certi film che invece vanno visti in modo critico così come si fa con tutti i film e con grande ironia perchè cari lettori il vero cinema drammatico-erotico è un’altra cosa.