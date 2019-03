3 CONDIVISI Condividi Tweet

Dumbo è uno dei film più affascinanti emersi dai pennelli magici di Walt Disney. Un classico nell’immaginario infantile, ispirato ai racconti di Helen Aberson e illustrati da Harold Pearl. Come per Cenerentola, Il libro della giungla e La bella e la bestia, il celebre elefantino volante dalle grandi orecchie torna ora al cinema con questo live-action diretto da Tim Burton su sceneggiatura di Ehren Kruger (lo stesso di Ghost in the Shell, Transformers e I fratelli Grimm e l’incantevole strega).

Far rifiorire la storia di un riscatto dalle cattiverie subite è una formula che richiede una certa alchimia tra elementi classici e contemporanei. Bastano i pochi minuti introduttivi del film, quelli in cui ci si aggira in un circo in cui la meraviglia ha smesso di brillare, per capire quale sia stata la scelta interpretativa della Disney, già largamente anticipata dal trailer.

Dumbo recensione del film di Tim Burton

Dumbo è esattamente quello che deve essere, una favola per famiglie ben raccontata affidata ad un autore perfettamente riconoscibile. Sulla carta, non poteva esserci regista migliore per riadattare ai nostri tempi una vicenda che affronta l’amore incondizionato di una madre verso il proprio figlio, la diversità schernita e poi trasformata in un’arma vincente.

Burton, cantore di freak che traggono forza dalle debolezze per plasmarle in riscatto, ha sempre raccontato l’emarginazione degli eccentrici, il tormentoso rapporto padre-figli, l’adattamento doloroso alla realtà e al mondo degli adulti. In realtà, i tempi delle atmosfere oscure e inquietanti, tipiche del regista di Edward mani di forbice e Beetlejuice, sono ormai lontani.

Per questa origin story, ambientata nel 1919, Disney sceglie il punto di vista di Holt (Colin Farrell) e dei suoi figli, Milly (Nico Parker) e Joe (Finley Hobbins). Holt è stato un cowboy da circo, ora è un reduce di guerra senza un braccio, vedovo e disoccupato. Torna a casa e, proprio come Dumbo, non si sente a proprio agio nel mondo. Deve combattere per essere accettato e per comprendere i suoi bambini.

Dalla sua parte ha Max Medici (Danny DeVito), il proprietario del piccolo circo che lo riaccoglie e lo mette ad addestrare gli elefanti. Insieme a lui c’è la classica famiglia di sgangherati misfits: un forzuto che solleva pesi di latta, una sirena obesa, un saggio incantatore di serpenti, un illusionista con i suoi mirabolanti trucchi e giochi di prestigio. Medici, però, punta tutto su Jumbo: mamma elefante è incinta e il suo piccolo può essere l’attrazione capace di rilanciare gli affari.

Peccato che Dumbo nasca con delle orecchie enormi e che le sue prime esibizioni siano un disastro. Sono proprio i figli di Holt, in particolare Milly con la sua passione per la scienza, a scoprire che l’elefantino tanto vessato, e separato pure dalla madre, può volare. Con (o senza) una semplice piuma. Una dote che dona una seconda vita al circo Medici. Ma che attrae le attenzioni del ricchissimo Vandevere (Michael Keaton), pronto a portare Dumbo fra le attrazioni del suo parco giochi Dreamland e farlo esibire insieme all’acrobata francese Colette (Eva Green).

Dumbo al cinema dal 28 marzo: la recensione

Rispetto al celebre cartoon, la versione live-action rielabora i momenti più toccanti del film d’animazione. La scena visionaria del sogno degli elefantini rosa viene trasformata in uno spettacolo di bolle di sapone tripudio di CGI. Visivamente, Dumbo è infatti un film di grande impatto, anche se il talento visivo nutrito di strano e di macabro di Burton si rileva soltanto a tratti. Siamo più dalle parti del Burton recente, quello normalizzato di La fabbrica di cioccolato ed Alice in Wonderland.

Il regista è capace di creare immagini affascinanti, far muovere i personaggi dentro paesaggi incantati, stimolare l’accettazione delle fragilità. In una fiaba senza tempo come questa, fa emergere tematiche più attuali che mai come il seme della violenza verbale (il circo è quello dei social network e lo shitstorm degli odiatori da tastiera) e la separazione forzata dei figli dai genitori, come quella dei bambini migranti al confine con il Messico messa in atto dall’amministrazione Trump. Fino al protofemminismo delle attuali ed emancipate eroine Disney (Milly è una scienziata in anticipo sui tempi e inventa letteralmente il cinema) e al protoanimalismo di un circo senza orsi che giocano con le palline, tigri che saltano nel fuoco ed elefanti agghindati con improponibili coroncine.

Il difetto è nel manico. Quando si movimenta, Dumbo finisce per perdersi. La scrittura non è sempre compatta e avvincente, lasciando a desiderare nella continuità della suspense e nella capacità d’infondere una seconda vita nelle visionarie performance in digitale. Coadiuvato da attori bravi e spiritosi come DeVito, Green, Keaton e Alan Arkin (il banchiere J. Griffin Remington), il film è una visione piacevole, che assolve al suo scopo ma non è esente da numerosi passaggi noiosi. Distribuito da Disney, Dumbo è nei cinema a partire dal 28 marzo 2019.