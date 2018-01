0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ella & John erano insieme, tutto il resto del tempo l’hanno scordato. Per dirla con Walt Whitman, uno degli amori di John. Un anziano ex professore di letteratura, uomo riflessivo e cordiale, dall’aspetto piacevole e distinto, che adora Ernest Hemingway, Herman Melville e James Joyce. Una mente brillante, minata dall’avanzare inesorabile dell’Alzheimer.

Sua moglie Ella ha un carattere diverso. La sua verve è pari ai silenzi che avvolgono il marito. È carica di vita, nonostante il tumore che la sta divorando. Una chiacchierona indomita che non vuole rinunciare al tempo che rimane.

La coppia, sposata da oltre quarant’anni e con due figli ormai adulti, si mette a bordo di un vecchio camper degli anni ’70 – il Leisure Seeker del titolo originale – per un ultimo viaggio sulla Route 1. Un road trip dal Massachusetts a Key West, verso la libertà e la morte. Durante il quale scopriranno ciò che non sono mai riusciti ad esprimere.

Una storia romantica senza romanticismo, l’ha definita Paolo Virzì, al suo primo film americano. Un progetto che nasce da un racconto di Michael Zadoorian, trasformato in copione dai fidati sceneggiatori Francesca Archibugi e Francesco Piccolo, con l’amico romanziere Stephen Amidon a supervisionare i dialoghi.

Ella & John, Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland

Presentato in Concorso a Venezia 74, Ella & John – The Leisure Seeker è una commedia on the road gentile e senile, tenuta in piedi dai battibecchi e dai ricordi della coppia di coniugi, interpretati meravigliosamente da Helen Mirren e Donald Sutherland. Messa all’angolo la partentesi drammatica di Il capitale umano e la spietata e ironica analisi sociale di Tutta la vita davanti, Virzì prosegue il romanzo familiare e l’ospedalizzazione forzata di La prima cosa bella e La pazza gioia.

Realismo e avventura, tragico e comico si rincorrono in un film che evita le trappole del patetismo ma risulta tanto simpatico e toccante quanto fiacco e prevedibile. È proprio la libertà agognata dai due protagonisti a mancare alla sceneggiatura, timida e trattenuta in questa nuova geografia paesaggistica. Così i momenti migliori restano le serate dei due protagonisti passate a guardare le diapositive di famiglia, mentre intorno il Paese cambia (la campagna elettorale che porterà Trump alla Casa Bianca) e i personaggi secondari (dai figli alla vicina) scompaiono. Una ballad buffa e triste, ma anche noiosa e troppo convenzionale.