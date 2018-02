4 CONDIVISI Condividi Tweet

Final Portrait è un atto d’amore. Al quinto film da regista, Stanley Tucci porta al cinema un progetto cullato da più di vent’anni: un periodo particolare nella vita dello scultore, incisore e pittore svizzero (italiano) Alberto Giacometti. Siamo nella Parigi del 1964 e Giacometti (un torrenziale e spassoso Geoffrey Rush) propone a James Lord (Armie Hammer), scrittore statunitense e appassionato d’arte, di posare per un ritratto.

Quell’impegno di pochi giorni, prima di ripartire per New York, diventa un percorso infinito alla ricerca della perfezione. Le sedute continuano per diciotto pomeriggi, documentati dallo scrittore con fotografie e parole.

Tucci, adattando il memoir dello stesso Lord, rifiuta gli schemi del convenzionale biopic. L’essenza si trova nei piccoli gesti, dice lo straordinario caratterista newyorkese. Il film dipinge così la vita quotidiana di un grande artista accanto al suo percorso intimo di pittura, al rapporto creativo con il suo lavoro e con la società. Giacometti rifiuta ogni regola (tanto odia il denaro quanto ama le prostitute) e si lascia trascinare dalle emozioni, dalla calma rassicurante agli eccessi di rabbia.

Rush, che ha avuto due anni di tempo per calarsi nel personaggio, gigioneggia nella parte. Il suo Giacometti è perennemente incastonato in un’espressione di disprezzo per qualsiasi fenomeno, in primis per la qualità della propria opera. È Hammer a rasserenare l’atmosfera con il suo Lord borghese, rigido, ricco di charme e continuamente meravigliato dallo scorrere degli eventi.

Final Portrait, la vita da rock star di Giacometti

Sorprendono anche gli altri personaggi, dalla moglie Annette (Sylvie Testud) alla musa e amante Caroline (Clémence Poesy), fino al fratello e assistente Diego (Tony Shalhoub: quanto ci piacerebbe vederlo utilizzato più spesso). Giacometti è l’artista che più di ogni altro ha interpretato i dubbi, le incertezze e le angosce del Novecento. I dialoghi scoppiettanti di Tucci ne restituiscono il qui ed ora, sentimenti e passioni che esplodono nella ricerca dell’inafferrabile.

Oltre la fotografia di Danny Cohen e la colonna sonora di Evan Lurie, a meravigliare sono soprattutto le scenografie create da James Merifield. Se il film è a tratti superficiale e stantio, l’incredibile ricostruzione dello studio di Giacometti mette i brividi. Più vera del vero. Fino all’ultimo pennello.