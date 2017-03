4 CONDIVISI Condividi Tweet

Arriva nelle sale cinematografiche il 2 marzo l’atteso God’s Not Dead 2 – Dio non è morto, sequel della pellicola di successo God’s Not Dead diretta da Harold Cronk. L’intero film può essere riassunto in un unica battuta della protagonista: Io voglio poter dire la verità. Questa volta la giovane Grace Wesley dovrà difendersi dall’accusa di proselitismo.

In questo secondo capitolo la professoressa Grace Wesley, interpretata da Melissa Joan Hart, viene accusata di aver tentato di convertire alla religione per aver risposto alla legittima domanda di una studentessa sulla vita di Gesù. Grace nonostante la pressione che riceve sin dall’inizio farà di tutto per difendere quello in cui crede.

God’s Not Dead 2 – Dio non è morto: un inno alla verità

Dopo aver risposto alla domanda di una studentessa, sulla figura storica di Cristo, Grace viene chiamata in giudizio accusata di aver fatto proselitismo in classe. Per l’accusa, rappresentata da uno dei più prestigiosi avvocati americani (Ray Whise) tale accadimento dovrà servire a creare un precedente finalizzato alla rimozione di ogni argomentazione di fede dai luoghi pubblici. La difesa, affidata ad un giovane avvocato di ufficio (Jesse Metcalfe), con poca esperienza ma dotato di grande determinazione, riserverà numerosi colpi di scena. Mostrerà che, nonostante la poca esperienza, si possano sempre raggiungere i risultati sperati con passione, determinazione e speranza.

E’ stupefacente come, con profonda dedizione, Jesse Metcalfe riuscirà a difendere Grace Wesley e a dimostrare l’esistenza storica di Gesù e come, uniti in un’unica voce di speranza, Grace, Brooke Thawley (la ragazza che ha fatto la domanda su Gesù), Amy Ryan e molti altri, difenderanno il diritto di ogni cristiano (o religioso) di credere.

God’s Not Dead 2 Trailer Italiano ufficiale

Uno degli atteggiamenti che indubbiamente vuole riscattare questo film e la Dominus Production, distributore italiano del film, è il diritto alla libertà di pensiero ma soprattutto di espressione, poiché ora più che mai ognuno di noi deve potersi esprimere liberamente senza vincoli.