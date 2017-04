2 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono passati tre anni dal primo capitolo ed ecco la cosiddetta Fase Tre: Guardiani della Galassia Vol. 2, il nuovo comic movie dei Marvel Studios, attesissimo sequel che punta a bissare l’incasso di 773 milioni di dollari del precedente, è finalmente arrivato. Il risultato non delude le aspettative. James Gunn torna alla regia e compone un altro tassello del fumetto di Drake e Colan con una conferma: è lui ad aver aperto un nuovo corso per i supereroi. Dove eravamo rimasti? Dopo aver sconfitto Ronan, i Guardiani erano partiti a bordo della Milano, ricostruita dagli Xandariani, insieme a un vasetto contenente Baby Groot, rinato da un rametto. È proprio una sua geniale coreografia – mentre i suoi compagni combattono una vomitevole creatura tentacolare – che apre il film dichiarandone gli intenti: spingere ancora di più sull’acceleratore delle battaglie spaziali e delle risse verbali.

Stavolta il leader Peter “Star-Lord” Quill (Chris Pratt), la letale aliena Gamora (Zoe Saldana), il vendicativo e spassosissimo Drax (Dave Bautista), il procione geneticamente modificato Rocket Raccoon (Bradley Cooper, nella versione originale) e l’ostaggio Nebula (Karen Gillan) vengono assoldati da Ayesha (Elizabeth Debicki), la Grande Sacerdotessa dorata regina del popolo dei Sovereign, per proteggere le preziose batterie del pianeta dai predatori. Tutto fila liscio e l’octopus galattico viene sconfitto, se non fosse per Rocket, che ruba ai Sovereign – un reato che a quelle latitudini si paga con la vita – e innesca la fuga dei Guardiani. Inseguiti dall’armata della regina, Star-Lord e compagni vengono salvati dalla nave spaziale di Ego il Pianeta Vivente, una sorta di smisurata entità cosmica capace di manifestarsi in molti modi possibili. Rimasto solo per milioni di anni con Mantis (Pom Klementieff), una creatura dotata di poteri empatici che lo aiuta a dormire, Ego nella sua forma umana rivela le fattezze di Kurt Russell e un unico obiettivo: recuperare il rapporto con suo figlio, Peter.

Guardiani della Galassia Vol. 2: la recensione

Intreccio caleidoscopico e irresistibile di commedia, space-opera e fantascienza classica (“È come Intrigo internazionale ma sotto asteroidi”, ha detto Gunn), il film conferma il perfetto equilibrio tra avventura e umorismo, originalità e citazione che aveva caratterizzato il primo capitolo. Tra dialoghi sapidi e taglienti (esilarante il tormentone su David Hasselhoff), sequenze roboanti, ironiche e ben congegnate (con l’immancabile cameo di Stan “The Man” Lee), e un montaggio adrenalinico che lascia senza fiato, Gunn continua a ridisegnare i confini del cinema di supereroi e rilancia l’universo della Casa delle Idee verso una nuova dimensione. Al centro del racconto c’è infatti il personaggio di Yondu Udonta (Michael Rooker), il leader dei Ravagers che deve subire l’ammutinamento della sua ciurma di pirati (capitati dal tenero Taserface), ritrovare la sua pinna (con la quale può controllare la direzione delle frecce, almeno in apparenza…), affrontare faccia a faccia Stakar Ogord (Sylvester Stallone, che apre una rinnovata linea narrativa per il futuro) e soprattutto rinsaldare il suo legame con Peter.

“Ormai siamo diventati una famiglia e, si sa, le famiglie fanno un gran casino”, ha ammesso Zoe Saldana durante le riprese. Non a caso scoprire il mistero legato alle vere origini di Peter passa quasi subito in secondo piano per la sgangherata e variopinta famiglia dei Guardiani. L’elogio dell’unità nella diversità apre infatti spazio alla tormentata relazione padre-figlio, che abbraccia molteplici dimensioni. Il padre fisicamente assente è un padre sempre presente grazie al sentimento e alle emozioni. Come tra gli X-Men o nella tradizione Jedi di Star Wars, il fulcro diventa la trasmissione e l’educazione delle nuove generazioni. Insomma, ciò che conta davvero è la sfida interiore dei protagonisti per trovare la propria strada nel cosmo. Insomma, i Guardiani vincono d’affetto e d’ironia, giocano di continuo sulla consapevolezza della loro scorrettezza e sulla costante dialettica di vecchio e nuovo, new media e archeologia.

Al cinema dal 25 aprile

Geniale ancora una volta l’utilizzo della colonna sonora, che entra nell’azione attraverso il Walkman (occhio alla sua trasformazione) con cui Star-Lord ascolta la cassetta “Awesome Mix Vol. 2” con la sua personale crème de la crème anni 70, da Mr. Blue Sky degli Electric Light Orchestra all’inevitabile Father and Son di Cat Stevens. Gunn la sua sfida la vince di nuovo con uno strepitoso uso della luce, fatto di cromatismi sfrenati alternati a neri profondi. Il lavoro sui colori e la profondità è sbalorditivo: fate in modo di vederlo in 3D, per una volta i soldi saranno ben spesi. Avvertenza finale d’obbligo come per ogni cinecomic Marvel: non perdere le sequenze finali nascoste, quelle che potete vedere solo dopo gli interminabili titoli di coda. Guardiani della Galassia Vol. 2 è al cinema dal 25 aprile.