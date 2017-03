0 CONDIVISI Condividi Tweet

Da oggi, Mercoledì 8 marzo potremo vedere tutti al cinema Il diritto di contare: la storia di 3 vere rivoluzionarie afro-americane. Tre donne che con l’arma più grande a disposizione, il sapere, hanno rivoluzionato il mondo scientifico modificando gli studi della NASA.

Il film, oltre ad aver partecipato a diversi festival e vinto molti premi (Golden Globe e BAFTA), è stato candidato a ben 3 statuette: Miglior film, Miglior attrice non protagonista a Octavia Spencer e Miglior sceneggiatura non originale a Theodore Melfi e Allison Schroeder. La pellicola è uscita già da diverso tempo negli Stati Uniti dove ha totalizzato nel primo periodo ben 143 milioni di dollari.

Il diritto di contare: la lotta delle donne

In Italia, dato il tema particolarmente inerente all’emancipazione femminile e alle lotte fatte negli anni per arrivare a raggiungere uno status accettabile ai nostri giorni Il diritto di contare usce, come già sottolineato, il giorno in cui si festeggia la donna. Che sia di buon auspicio affinchè molte siano le donne che vogliano passare il loro tempo al cinema in quella festività pensando a ciò che sono in grado di fare e a come siamo state in grado di rivoluzionare la storia nonostante le difficoltà imposteci da un mondo maschilista e conservatore, restio e in preda alle paure di lasciare il potere alle donne?

La trama della storia è ambientata in Virginia negli anni ’60. Il contesto storico è molto particolare perchè ci riporta alla segregazione in cui, nonostante le leggi anti raziali, era netta la separazione tra bianchi e neri ed era ancora più accentuata la divisione tra uomini e donne. Anche alla NASA non si fa eccezione e al suo interno vi sono sezioni ben separate per persone di colore e una di queste è riservata totalmente alle donne nere presenti in quella grande azienda. Sono tutte donne che sono state selezionate nei vari stati perchè spiccavano per la loro intelligenza. Grandi scienziate e matematiche, formano tutte inseme un team di calcolatrici. Man mano riescono ad imporsi, grazie alla loro grande capacità intellettiva, sui loro superiori bianchi. Il contesto è molto affascinante perchè ci troviamo nel periodo delle grandi esplorazioni spaziali americane.

Il diritto di lottare

Dobbiamo ancora considerare attuale un film del genere? Non sono forse attuali oggi la discriminazione femminile sul posto di lavoro, i salari inferiori rispetto al sesso opposto in moltissimi settori e la maternità come prima causa di non assunzione femminile in Italia tanto da diventare una notizia il fatto di essere assunte durante la gravidanza? Non è forse attuale la discriminazione raziale in alcuni contesti?

Il regista Theodore Melfi mette in luce una pagina buia del passato, ma ciò che lui vuole fare con Il diritto di contare non è raccontarci semplicemente una storia, ma farci riflettere su temi tristemente ancora molto attuali. Razzismo, sessismo e pregiudizi i temi dominanti ma trattati senza mai essere troppo pesanti, nè didascalici e focalizzando poi il film sul grande tema della speranza e su come gli obiettivi e i sogni muovano la storia e facciano raggiungere grandi risultati.

Sicuramente è grazie alla bravura degli attori se temi così importanti e difficili riescano ad essere veicolati non risultando già visti e con grande ironia e freschezza. Troviamo un cast stellare di tutto rispetto:

Taraji P. Henson: Katherine Johnson; Octavia Spencer: Dorothy Vaughan; Janelle Monáe: Mary Jackson; Kevin Costner: Al Harrison (con una bellissima interpretazione di spessore che lo riporta sul grande schermo in modo impeccabile); Kristen Dunst: Vivian Mitchell (sempre brava anche nell’ interpretare l’acida funzionaria NASA); Jim Parsons: Paul Stafford ( il nostro caro Sheldon Cooper di The Big Bang Theory che, guardacaso, in questo film lavora alla NASA); Glen Powell: John Glenn; Mahershala Ali: Jim Johnson; Aldis Hodge: Levi Jackson.

Consoliamoci per una tardata ma incisiva uscita italiana e non perdiamo questo meraviglioso film consigliato a donne e soprattutto uomini di ogni colore e status sociale.