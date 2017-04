0 CONDIVISI Condividi Tweet

Bill Condon dirige uno dei live action Disney di maggiore successo, La Bella e la Bestia: remake del conosciutissimo film d’animazione Disney che spopolò nel 1991.

Dopo il flop de Il Drago invisibile (che ha portato per fortuna in pari e non in perdita), le tasche della fabbrica dei sogni disneyana si riempiono a dismisura già nella prima settimana con guadagni stratosferici al botteghino.

La trama de La Bella e La Bestia la conosciamo quindi non mi soffermerò nel raccontarvi una delle storie più famose ed imitate al mondo. Sono notizie che troverete ovunque. Inoltre spero tanto che, semmai non conosciate questa meravigliosa storia, un giorno andiate a vederla dato che non è assolutamente una storia sorpassata.

Ci troviamo davanti ad una delle fiabe più moderne e anticonformiste mai scritte. Ad una storia di cui riusciranno ad innamorarsi grandi e piccini, uomini e donne perchè tocca temi universali.

Non si può dare torto ad Emma Watson quando, anni fa, decise di non interpretare il live action Disney Cenerentola per poter in futuro diventare Belle. Decise di impersonare una ragazza di provincia come tante.

Belle è l’emblema ed il simbolo di tutte quelle ragazze che vivono in piccoli paesi chiusi e gretti. Paesi che non hanno granchè da offrire e in cui la gente ti addita se spicchi rispetto agli altri reputandoti diversa. Belle è il simbolo del sogno dell’indipendenza, del voler correre via da un villaggio costantemente statico.

Belle è la forza delle donne che sanno di valere e non accettano compromessi. Donne che non accettano di essere considerate inferiori agli uomini e che decidono per se stesse con intelligenza cosa fare andando avanti grazie al loro cervello e non solo grazie al loro corpo.

La Bella e La Bestia: mai giudicare un libro dalla copertina

Un film ricco di tematiche del genere non poteva non essere nuovamente rappresentato. Già solo il personaggio di Belle vale la pena di essere rivisto e apprezzato nuovamente al cinema.

E poi c’è il tema cardine del film: mai giudicare un libro dalla copertina. Il personaggio della Bestia incarna totalmente questo concetto dall’inizio alla fine.

Tutto questo è stato portato in scena con un cast d’eccezione. La Bella e La Bestia è un film corale in cui troviamo la già citata Emma Watson nei panni di Belle e Dan Stevens in quelli de La Bestia.

Un grandissimo applauso va alla bravura attoriale e non solo di Luke Evans (Gaston) e Josh Gad (Le Tont). Sono stati semplicemente unici nel rendere originale la parte interpretata senza tradire quella animata del ’91 a cui tutti siamo affezionati.

E poi non possiamo non citare almeno i più grandi come ad esempio: Kevin kline (maurice), Emma Thompson (Mrs. Bric), Ian McKellen (Tockins), Ewan McGregor (Lumièr) e questi sono solo alcuni.

Una nota particolare devo dire che va riservata per gli splendidi costumi e per le scenografie meravigliose che hanno una parte fondamentale nel film insieme alle musiche. Ritroviamo, infatti, le vecchie classiche canzoni del film d’animazione La Bella e la Bastia e qualche aggiunta. Per il resto (a parte qualche piccola scena aggiunta) il film è fedele all’originale e pecca leggermente solo un po’ nel doppiaggio italiano. Molti brani infatti sono stati modificati per difficoltà di sincronia col labiale. Questo può creare qualche fastidio soprattutto a chi conosce ancora tutte le canzoni a memoria e parte appena sente la prima nota.

Un film pulito e discreto riferendomi alle inutili polemiche, divieti e petizioni firmate in diversi stati contro la sua uscita per la figura apertamente omosessuale di Le Tont. Personaggio che non è mai stato nè volgare, nè eccessivo ma semplicemente geniale e parte della grande fortuna che ha avuto questa pellicola.

Che questo film magari ci insegni nuovamente ad essere meno superficiali e a non giudicare un libro solo dalla copertina?

Magari rivedere un vecchio film in una versione diversa serve anche a questo. Dopo tutto i live action non sono inutili ma servono ancora a farci sognare e riflettere e…a far guadagnare una valanga di soldi a quei poveracci della Disney.

Scritto da Selene de Bonis