Il 2017 è stato un anno ricco per i film d’animazione in concorso agli Oscar. L’ambita statuetta se l’è aggiudicata il film Disney Zootropolis ma la competizione è stata tra colossi perchè tra i candidati avevamo anche l’ultimo grande capolavoro di Isao Takahata: La tartaruga rossa, nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 27 marzo.

Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Cannes nel 2016, la pellicola sta riscuotendo un grande successo come sempre accade per le creazioni dello Studio Ghibli, grande casa di produzione nipponica nata nel 1985 per opera del maestro Hayao Miyazaki, creatre di alcuni tra i personaggi più memorabili del grande e piccolo schermo.

La vicenda inizia in un tempo indefinito con un uomo che sta naufragando su un’isola deserta su cui abbondano animali tropicali e ricca vegetazione a cui sappiamo che gli autori in questione hanno sempre dato un’enorme importanza. L’uomo costruisce una zattera per potersi allontanare da quel luogo, ma qualcosa lo trattiene inevitabilmente. Ogni volta che si inoltra nell’oceano per fuggire un’enorme tartaruga rossa lo fa ribaltare dalla sua precaria imbarcazione e lui è costretto a ritirarsi fino a quando, stanco di questi ripetuti sabotaggi e preso dalla forte rabbia, decide di catturare l’animale di lasciarlo sulla spiaggia ribaltandolo col carapace al sole.

L’animale muore e sull’isola compare una donna dai capelli rossi. Ecco che l’uomo e la donna iniziano a conoscersi e ad iniziare come, Adamo ed Eva, una nuova vita insieme su quell’isola incontaminata. Danno alla luce un figlio, il loro futuro a cui toccherà riscoprire quali sono le sue vere antiche radici.

La tartaruga rossa è pura poesia. Un film che riesce a comunicarci, attraverso i delicati acquerelli e le musiche soavi l’armonia che esiste tra la natura e le sue creature: un legame indissolubile espresso addirittura attraverso la carnalità della trasfigurazione della tartaruga in donna.

Guarda il Trailer Italiano di La Tartaruga Rossa. Lo Studio Ghibli ci offre ancora una volta un inno alla vita e lo fa senza usare le parole,ma usando i linguaggi universali delle arti figurative e della musica e dei suoni che accompagnano ogni scena.

Il vero significato del film è capire realmente chi siamo, è capire che facciamo parte di una grande progetto universale e che dobbiamo rispettare la natura in quanto parte integrante di essa. Ma La tartaruga rossa parla anche di famiglia, di unità e di crescita.

Un film d’animazione sicuramente di non facile fruizione per i bambini ma delicato e profondo per un pubblico adulto. Sicuramente da vedere.

Scritto da Selene de Bonis