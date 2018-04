1 CONDIVISI Condividi Tweet

La truffa dei Logan, inopportuno titolo italiano di Logan Lucky, è il ritorno al cinema di Steven Soderbergh dopo l’annuncio (smentito nei fatti) del suo ritiro dalle scene. Una crime comedy che il regista stesso ha ribattezzato “una versione anti-glam della saga di Ocean’s”. Ma anche un interessante esperimento produttivo. Il film, finanziato in maniera completamente autonoma e uscito negli Stati Uniti nell’agosto 2017, ha dimostrato come una piccola società possa distribuire un prodotto senza far ricorso alle major. Una strategia che si è rivelata un successo: costato 29 milioni di dollari e distribuito con la sua Fingerprint Releasing, Logan Lucky ha incassato 48 milioni in tutto il mondo.

La truffa dei Logan: perché vederlo

La truffa dei Logan ha per protagonisti i fratelli Jimmy (Channing Tatum) e Clyde Logan (Adam Driver). Il primo è un minatore del West Virginia, ex promessa del football stroncato dalla rottura del ginocchio che lo ha reso mezzo zoppo. Amorevole padre single della piccola Sadie, è separato dalla ex (Katie Holmes) e ha appena perso il lavoro per non aver parlato con i boss del suo infortunio. Il secondo è un barman veterano della guerra in Iraq, che gli ha lasciato in eredità un braccio monco. I Logan, si dice in paese, sono vittime di una maledizione: qualsiasi cosa facciano, sarà un fallimento.

Quando Jimmy convince Clyde e la sorella Mellie (Riley Keough), parrucchiera con un debole per le muscle car, a rapinare il Charlotte Motor Speedway durante l’evento NASCAR più popolare dell’anno, la famiglia si convince a chiedere aiuto all’unica persona in grado di far saltare un caveau: Joe Bang (Daniel Craig). Un pazzo ossigenato iperteso ed esperto di esplosioni che ha un solo problema: è in galera. Tutto sembra andare per il verso giusto, compresa fuga dal carcere e colpo grosso, fino a quando una tosta e determinata agente dell’FBI (Hilary Swank) non si mette sulle loro tracce.

La ricostruzione della rapina è il cuore del film, mentre il Coca-Cola 600 è la cornice nella quale si svolge il tutto. Recitazione, musiche e regia sono i tre elementi forti di La truffa dei Logan. Channing Tatum e Adam Driver sono una coppia affiatata che andrebbe messa più spesso davanti alla stessa macchina da presa. E anche Daniel Craig esce dal ruolo di James Bond per abbracciare il suo lato più folle, divertente e divertito. A completare il cast stellare c’è anche uno spassoso Seth MacFarlane, praticamente irriconoscibile. La colonna sonora è un colpo al cuore per tutti gli amanti di John Denver, Patsy Cline, Bo Diddley e Groundhogs. Le inquadrature sono impeccabili, il montaggio frenetico e coinvolgente, senza un movimento di macchina superfluo.

La truffa dei Logan: il film di Soderbergh in uscita il 10 maggio

Soderbergh continua ad esplorare temi a lui cari come l’ossessione per i soldi, l’etica del crimine e l’impatto che il capitalismo selvaggio ha sulle vite degli individui. Il caper movie è un genere codificato, con le sue regole e i suoi topoi narrativi. Il regista li rispetta, abbraccia il déjà-vu e si abbandona alla semplice voglia di raccontare (la sceneggiatura è di Rebecca Blunt, pseudonimo dietro il quale pare si celi sua moglie Jules Asner). Jimmy e Clyde, ragazzotti lenti e genuini, disillusi e fieramente anti-tecnologici, devono imparare il mestiere di criminali. Sono le circostanze a trasformali in banditi (da ridere). D’altronde un paio di sacchi della spazzatura pieni di soldi possono cambiare la vita di chiunque. Farlo con il sorriso sulle labbra suona come un atto di giustizia. Dopo Dietro i candelabri e le serie The Knick e Mosaic, Soderbergh ha realizzato questo film e Unsane, thriller (girato con degli i-Phone) presentato in concorso al Festival di Berlino 2018 e al cinema dal 14 giugno. La truffa dei Logan è in sala dal 10 maggio distribuito da Lucky Red.