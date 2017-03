0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ancora una volta la Marvel riesce a stupirci e a riempire le sale per settimane facendo record al box office. Questa è la volta di Logan – The Wolverine con la regia di James Mangold.

Un cast di tutto rispetto che ci fa scoprire una grande piccola attrice: Dafne Keen nei panni di Laura Kinney / X-23. Figlia d’arte, Dafne è al suo esordio col primo lungometraggio che la consacra già tra le nuove promesse del cinema tanto che si parla già di uno spinoff totalmente dedicato alla figura di Laura.

Il film dovrebbe essere l’ultima fatica degli attori Hugh Jackman e Patrick Stewart rispettivamente nei panni di Wolverine e del Dottor X. Entrambi appaiono molto invecchiati nel film e in particolar modo Logan si ritroverà ad essere più umano e meno mutante di quanto non lo sia mai stato.

La trama del film è basata sui fumetti Marvel Vecchio Logan ed è la decima pellicola sulla fortunatissima saga degli X-Men.

Gli avvenimenti sono collocati nel futuro, nel 2029, in un’ epoca in cui i mutanti sono ormai in via d’estinzione per colpa di un virus creato dal progetto Transigen. Logan è oramai molto affaticato perché il suo corpo viene a poco a poco contaminato dall’adamantio. Vive in Texas insieme al mutante Calibano e si guadagna da vivere facendo l’autista di limousine. Logan è alla costante ricerca di farmaci che gli servono per il Professor X, novantenne e in preda ad una malattia degenerativa.

Questo quadro apparentemente normale verrà totalmente sconvolto e rimesso in gioco dall’incontro con una piccola mutante di nome Laura rimasta orfana e legata indissolubilmente al destino di Logan.

Si susseguono così due ore e un quarto circa di film che in un’avvicendarsi di azione, suspance, chiarimenti e nuove incognite tengono incollati lo spettatore allo schermo senza mai stancarlo, senza mai fargli distogliere anche solo per un attimo lo sguardo da ogni singola meravigliosa scena.

Logan: un uomo nella saga dei diversi

Ogni fotogramma del film è un’opera d’arte. Ogni primo piano sottolinea la grande capacità recitativa degli attori. Ma soprattutto ogni panoramica riporta alla mente gli immensi paesaggi dei film Western dove i deserti sconfinati si perdevano all’orizzonte mentre un cavallo galoppava verso di esso. In questo caso, invece, non è un destriero a cavalcare i deserti del Texas, ma una Chrysler 300 modificata e resa dai costruttori così come potremmo vederla nella realtà in commercio fra 12 anni.

Un lavoro minuzioso e una tematica sempre attuale. Questa è la saga dei diversi, è la saga della rivincita delle minoranze. Questo è uno dei motivi del suo grande successo. Questo è il fattore principale che ha spinto Brian Singer (ebreo e bisessuale) ad accettare di dirigere il primo film sugli X-Men. Sempre questo fu il motivo che spinse Ian McKellen (dichiaratamente omosessuale) ad entrare a far parte del cast nel ruolo di Magneto. Viviamo in un’epoca in cui le minoranze non hanno vita semplice. Purtroppo la storia ci insegna che non abbiamo mai imparato e che è sempre stato così. Donne, ragazzi, omosessuali, bambini bullizzati devono sempre più combattere fenomeni di violenza fisica e psicologica che la società costruisce ogni giorno.

E’ proprio di questo che parla la saga più lunga e profonda dell’Universo Marvel. E’ di questo che parla Logan. Ci fa vedere quello che sarà il futuro e come non serve mettere freni alla natura umana.

Logan diventa l’antieroe. Questo è il primo film di supereroi in cui quest’ultimi fanno davvero i conti con la realtà e si nascondono a se stessi per paura di quello che sono. L’umanità trionfa ma lascia spazio alla speranza mutante con nuove generazioni che crescono e che avranno la forza di lottare.

Per la prima volta un film Marvel viene vietato ai minori di 17 anni. Sono presenti scene molto violente ma è una violenza non gratuita e fine a se stessa. Una violenza necessaria a spiegare la brutalità della vita reale. Sicuramente un film dai contenuti adulti e maturi che si discosta totalmente dai Marvel che conosciamo.

TOTALMENTE CONSIGLIATO!