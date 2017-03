0 CONDIVISI Condividi Tweet

Esce nei cinema giovedì 2 marzo “Omicidio all’Italiana“, secondo film da regista per Maccio Capatonda – al secolo Marcello Macchia – che stavolta, ancora più della sua pellicola d’esordio Italiano Medio, prende alcuni capisaldi della cultura e dell’intrattenimento del nostro paese e se ne fa beffa.

La trama del nuovo film di Maccio Capatonda è una denuncia contro un certo tipo di Italia

Attore e filmaker di origini abbruzzese, ha esordito tra le fila dei comici della Gialappa’s Band con i suoi divertenti trailer parodici ed un universo narrativo fatto di giochi di parole, personaggi caricaturali, gag paradossali e umorismo finemente nonsense. Non a caso la sua comicità viene spesso paragonata a quella di Nino Frassica, con cui spesso e volentieri collabora sia sul piccolo che sul grande schermo.

Lo troviamo proprio in una delle prime scene del film, alla fine di un curioso ed impervio itinerario che introduce il paesino di Acitrullo (nella realtà Corbara, un piccolo comune in provincia di Campobaso) e il personaggio di Nino, che rappresenta proprio uno dei suoi abitanti storici e un po’ eccentrici.

La trama di Omicidio all’Italiana è ben spiegata già dall’incipit: il sindaco di Acitrullo tenta goffamente e disperatamente di portare progresso e risorse nel suo paesino, abitato ormai da 17 persone e con un’età media over 60. Purtroppo, però, inanella un fallimento dopo l’altro, arrivando quasi al punto da farsi convincere da suo fratello minore ad andare via e cercare fortuna nella “metropoli” piena di “wifi e tacche sul cellulare”, ovvero Campobasso.

La trovata “geniale”: Acitrullo come Novi Ligure e Cogne

Quando però una ricca contessa residente ad Acitrullo muore strozzandosi con un dolcetto, arriva il lampo di genio: simulare un lugubre omicidio in modo da diventare un nuovo luogo di culto dei delitti italiani. “Cos’hanno Novi Ligure, Avetrana o Cogne più di noi?”, dice il sindaco Piero Peluria. Da quel momento niente sarà più lo stesso ad Acitrullo, ma neanche per il pubblico, che dovrà mettersi comodo ed accettara una bella provocazione da parte del regista…

Non appena si viene a sapere dell’efferato accoltellamento della contessa, infatti, giungono sul posto le troupe di “Chi l’acciso” capitanate dalla bella ed enfatica conduttrice Donatella Spruzzone (magistralmente interpretata da Sabrina Ferilli). Questi nomi vi ricordano qualcosa?

La tv del dolore, la magistratura approssimativa, la sensazionalità dei giornalisti, la gara allo scoop, le guerre sui social, politici inetti, l’omologazione delle opinioni, l’amorale ricerca del dettaglio più struggente e, più di tutti, la morbosità con cui i normali cittadini guardano agli eventi di cronaca nera, al voyerismo che sfocia quasi in culto quando si tratta di brutali assassini da condannare o vittime da compiangere.

Al di là del suo (perfettamente realizzato) intento parodico e di questa divertente rappresentazione di tutto ciò che siamo abituati a vedere in TV, come i dialoghi emotivi alla Barbara d’Urso (a cui lo stesso Maccio Capatonda ha detto di essersi ispirato), Omicidio all’Italiana ha una trama irresistibile che ha voglia di farsi seguire fino alla fine. Citazioni cinematografiche disseminate tra i siparietti tra i due protagonisti, Maccio Capatonda e Herbert Ballerina, personaggi piccoli e grandi tratteggiati in maniera coerente e spassosa, come quelli di Ninni Bruschetta, Fabrizio Bigio, Nino Frassico, Roberta Mattei e Antonia Truppa e infine – elemento nuovo allo spirito canzonatorio del regista e attore – un messaggio forte e chiaro, una sorta di denuncia, un appello alla moralità perduta.

Il senso di Omicidio all’Italiana e il motivo per cui Maccio Capatonda ha creato un tipo di comicità che è solo sua, uguale a sé stessa e a nessun’altra

Queste le chiavi con cui interpretare la commedia noir di Marcello/Maccio, che ancora una volta mostra un’originalità di approccio al senso stesso della comicità che, da sempre, gli ha fatto guadagnare un posto speciale nel panorama artistico italiano: quello di un artista che crea un vero e proprio movimento, una sua estetica, un linguaggio che tutti i fan condividono e che diventa parte di una lettura scanzonata e intelligentemente demenziale della realtà.