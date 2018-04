1 CONDIVISI Condividi Tweet

Manuel è il primo film di finzione di Dario Albertini, regista romano di 44 anni. È la naturale prosecuzione dei suoi precedenti documentari: Slot – Le intermittenti luci di Franco (su un giocatore d’azzardo compulsivo), La Repubblica dei ragazzi (sulla nascita di un autogoverno in una struttura che ospita giovani privi di sostegno familiare) e Incontri al mercato (sulla quotidianità di tre persone incontrate in una città di provincia). Insomma, Dario Albertini non è nuovo a raccontare gli ultimi, gli esiliati dalla società. Manuel, che arriva al cinema dopo essere piaciuto più all’estero che in Italia, racconta le periferie attraverso la vicenda di un 18enne appena uscito da una casa famiglia.

Manuel di Dario Albertini, dall’adolescenza all’età adulta

Manuel (interpretato da Andrea Lattanzi, al suo esordio da protagonista) esce da un istituto per minori e, per la prima volta, assapora il gusto dolceamaro della libertà. In quella bolla, si era costruito il suo universo. Era il più grande (anche fisicamente), il più saggio, quello al quale chiedere consiglio. Ora è chiamato a fare delle scelte più grandi di lui, a prendersi una responsabilità che i suoi 18 anni non sono pronti ad accettare: sua madre Veronica, chiusa in carcere, vorrebbe tanto tornare indietro e ricominciare. Per farle ottenere gli arresti domiciliari, Manuel deve tornare a casa, trovare un lavoro, garantire ad assistente sociale e giudice che può avere cura di lei. Ma ridare alla madre la sua libertà, può significare perdere la propria. E questo “gigante buono”, forse, non è pronto a tutto questo.

Manuel è un film sincero, senza pietismi né ricatti morali. È un film non fine a sé stesso, singolare per il modo con cui racconta la sua storia, ma non è un film pesante e intellettuale. Un racconto di formazione sorprendente perché il suo protagonista è un ragazzo forte, eppure incredibilmente sensibile e fragile. Albertini ci immerge nella realtà che riprende con essenzialità vitale, nelle borgate romane dove – dice Manuel – chi vive deve “fa’ er doppio della fatica”, se non “er triplo”. La speranza e i fatti, è in questa frattura che il regista si inserisce. Macchina a mano a ridosso dei personaggi, mantiene in equilibrio luoghi ed emozioni, corpi e scrittura. “Ho lasciato molto spazio all’improvvisazione durante le riprese” – spiega Albertini – “cercando il momento unico, ciò che accade magicamente in quel preciso istante tra finzione e realtà”.

Gli interpreti principali non sembrano attori professionisti, ma non è così. Anche questo è un aspetto particolare di Manuel: un cast di caratteristi più veri del vero. Veronica, la mamma, è interpretata da Francesca Antonelli, che sembra ancora la Stefania di I ragazzi del muretto. Il giardiniere della casa famiglia, mentore di Manuel, è Renato Scarpa, caratterista che ha sempre interpretato personaggi bonari, rassicuranti e malinconici. Il miglior amico di Manuel, che vuole portarlo lontano dallo squallore della periferia, è l’allucinato Giulio Beranek, il boss Domenico Farinella di Il Cacciatore. La giovane attrice volontaria che Manuel incontra per caso è Giulia Elettra Gorietti, protagonista di Tre metri sopra il cielo e Ho voglia di te, tante fiction e tanto gossip. Il falegname con un passato nello stesso istituto di Manuel è Alessandro Di Carlo, comico romano di Zelig e Made in Sud. Interpreti presi dalla finzione e restituiti alla vita.

Manuel, il film di Dario Albertini al cinema dal 3 maggio

Presentato a Venezia 2017, Manuel è stato distribuito in Francia il 7 marzo scorso da Le Pacte. All’estero ha fatto incetta di premi: ne ha vinti tre (tra cui miglior film) al prestigioso Festival du Cinéma Méditerranéen di Montpellier, due al Festival de Cine di Gijón e uno (a Lattanzi come miglior attore) al Festival Premiers Plans d’Angers. Mathis Badin, critico cinematografico dei Cahiers du Cinéma, ha scritto che Manuel “si afferma come un ritratto sensibile di un grande ragazzo perduto” e che “lascia presagire un bell’avvenire per il suo autore”.

Manuel è un film che funziona, dall’inizio alla fine, che commuove e coinvolge. Fragile e a tratti irrisolto, non inedito né teorico, ma onesto e tutt’altro che naif. Dopo Fiore, A Ciambra e Il cratere, la vita vera ultimamente sta tornando al cinema. Ed è un bene, perché è questo il cinema italiano di cui abbiamo bisogno. Prodotto da BiBi Film di Angelo e Matilde Barbagallo e TimVision Production, Manuel è in sala dal 3 maggio distribuito da Tucker Film.