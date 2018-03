27 CONDIVISI Condividi Tweet

Metti la nonna in freezer vuole essere una boccata d’aria fresca per la commedia italiana contemporanea. L’opera seconda di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi (Amore oggi) è una black comedy che vede protagonista l’inedita coppia Fabio De Luigi e Miriam Leone. Lui è il maresciallo della finanza Recchia, tanto imbranato con le donne quanto inflessibile quando si tratta di blitz anti-corruzione e lotta all’evasione. Lei è Claudia, una giovane e bellissima restauratrice in crisi. Da anni attende il saldo del suo lavoro da una soprintendenza inadempiente e tira a campare con la pensione di nonna Brigit (Barbara Bouchet). Con i suoi soldi paga le collaboratrici Rossana e Margie (Lucia Ocone e Marina Rocco). Ma quando la nonna muore, cominciano i guai.

Metti la nonna in freezer: film sulla difficoltà di sbarcare il lunario

Già, perché per evitare di chiudere la sua piccola azienda, Claudia pianifica la più classica delle truffe: surgelare la vecchietta, non dichiararne la scomparsa e continuare ad intascarne la pensione. Peccato che sulla sua strada ci siano proprio Recchia, la sua squadra di finanzieri e persino Augusto da Bordighera (Eros Pagni), l’amante segreto di Brigit. La commedia della crisi diventa così quella più classica e rassicurante di equivoci e sentimenti, anche se Fontana e Stasi dimostrano un certo gusto nell’esplorazione di traumi privati e sotterfugi pubblici. Il problema è nel manico, nella mancanza di un’idea forte capace di intrattenere e far riflettere fino alla fine.

Leone e De Luigi, protagonisti di Metti la nonna in freezer

De Luigi e Leone sono bravi e affiatati, ma il concept di partenza perde progressivamente la sua forza. Nessuno può essere onesto da solo, d’accordo, ma non basta. Metti la nonna in freezer, tra alti e bassi, prova a raccontare l’Italia di oggi. Peccato che il ritmo sia in calare, la regia anonima e le battute che vanno a segno davvero poche. Presentando il film alla stampa, i due registi e lo sceneggiatore Fabio Bonifacci (Loro chi?) hanno detto che il prossimo progetto potrebbe essere una commedia sul reddito di cittadinanza e su chi lo ha chiesto il giorno dopo le elezioni. Se si sta al gioco, si ride di gusto. Altrimenti è un gioco prevedibile e risaputo.