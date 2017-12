25 CONDIVISI Condividi Tweet

Esce nelle sale il 28 dicembre e, se vi siete affacciati sul web, in TV e in radio non si parla d’altro: è Napoli Velata di Ozpetek, la nuova opera del maestro di origini turche che, riprendendo parte della formazione de La Finestra di Fronte, ha deciso di portare in scena un noir dalle tinte esoteriche e sensuali. E dagli scorci mozzafiato.

Quattro validi motivi per correre al cinema a vedere Napoli Velata di Ozpetek

Diciamolo subito: Ferzan Ozpetek rappresenta quasi un filone cinematografico a sé. In circa 20 anni di carriera si è costruito una sua estetica, un linguaggio, una squadra di muse e attori-feticcio, una sonorità, una gamma di colori, dei personaggi tipo, un’atmosfera che solo i suoi estimatori sono in grado di ricondurre immediatamente alla sua mano.

La sua nuova opera cinematografica non fa eccezione: lo sguardo che ci accoglie nel mood del film è quello di Giovanna Mezzogiorno, già eterea protagonista de La Finestra di Fronte, volto di punta di questo nuovo dramma a tinte calde ma, allo stesso tempo, oscure. Insieme a lei parte degli autori e della troupe che, nel 2003, ha consentito ad uno dei film di punta del regista di portarsi a casa ben 5 David di Donatello, 3 Nastri d’argento, 4 Ciak d’oro e 3 Globi d’oro. Data questa ottima premessa, vogliamo elencare altri quattro più che validi motivi per non perdersi Napoli Velata di Ozpetek:

“Ozpetek riesce a vedere Napoli come una domanda a cui non bisogna dare una risposta”

Il nome: potrà sembrare retorico, ma il rapporto del regista con la città partenopea è parte integrante della pellicola. La fotografia lascia a bocca aperta persino i cittadini ‘autoctoni’, davanti ai luoghi (soliti e insoliti, ma incredibilmente suggestivi) che sono stati scelti come location. Grazie ad alcuni temi portanti della pellicola (l’occhio, le scale, i simboli esoterici), Napoli sembra un set costruito ad hoc per la storia, ed in parte ne costituisce la trama. Anche il cast è quasi totalmente napoletano: tra gli altri spiccano gli splendidi Luisa Ranieri, Maria Pia Calzone, Peppe Barra e Lina Sastri, che ha raccontanto, emozionata, di come “Ozpetek ha trattato la mia Napoli come una domanda a cui non bisognava necessariamente trovare una risposta“. La storia a tinte calde, noir e borghesiLa storia di Napoli Velata è un mistero da srotolare passo dopo passo. La protagonista è Adriana (Mezzogiorno), donna affascinante e riservata che nasconde in sé, come una sorta di pentola piena di acqua in ebollizione, un’anima appassionata, esplosiva e fervida. Una sera, durante una piece teatrale, s’imbatte in Andrea (Alessandro Borghi), e decide di lasciarsi andare ad una notte di passione con uno sconosciuto. Il giorno dopo le trema il sorriso dall’emozione, passeggia per la città in attesa del secondo appuntamento che l’uomo misterioso le ha dato. Purtroppo non lo rivedrà. E no, non è come sembra… Alessandro Borghi: il suo nome risuona da due anni, è l’attore del momento, il volto italiano che ha conquistato gli Shooting Star del Cinema Europeo, il Festival di Venezia (che lo ha voluto come padrino) e, di recente, persino una menzione come secondo classificato nella classifica dei 20 uomini più sexy dell’anno (fonte: Grazia.it). Borghi è il numero 8 di Suburra, il bad boy in via di cambiamento di di ‘Non essere cattivo’, il cieco di ‘The place’, Chicano di ‘Fortunata’ e molti altri. Eclettico, intenso e diretto, il suo ruolo in Napoli Velata lo svincola dall’aurea ‘crime’ in cui si è mosso negli ultimi lavori. Per la prima volta lo vediamo alle prese con scene d’amore, di passione e di mistero, ma anche di follia e gelosia sfrenata. Una performance che conferma il suo talento e il suo indiscutibile fascino. Con i suoi occhi azzurri, infatti, si inserisce di diritto negli elementi che modellano la trama e la rendono suggestiva. Il colpo di scena finale di Napoli Velata di Ozpetek: naturalmente niente spoiler! Vi diremo solo che, dal trailer ai poster, passando per lo snodarsi dalla vicenda, non farete altro che – inconsciamente – raccogliere indizi, assorbire intuizioni, fare ipotesi, vagare tra i dubbi. Il finale arriverà apposta per sorprendervi, quindi non cercate di prepararvi.

Menzione speciale per Arisa e Peppe Barra:

Menzione speciale: la colonna sonora. Come già anticipato sulla nostra pagina Facebook, Arisa è l’interprete di ‘Vasame’, canzone portante del film. La sua resa in dialetto partenopeo è ineccepibile, e la canzone arriva dritta al cuore. Rivediamola insieme con Peppe Barra (anche qui, come in Smetto Quando Voglio Ad Honorem, un fiore all’occhiello che non ci stancheremo mai di guardare sul grande schermo).