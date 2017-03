4 CONDIVISI Condividi Tweet

Quattro carcerati, 48 ore di permesso e molti, moltissimi nodi da sbrogliare una volta tornati nella vecchia vita: questa è la premessa del nuovo film di Claudio Amendola, “Il Permesso”, in uscita nelle sale il 30 marzo. Si tratta del suo secondo esperimento da regista dopo “La Mossa del Pinguino”, stavolta però con ancora più entusiasmo dato che, come lui stesso ha confessato, questo nuovo film è esattamente quello che a lui piacerebbe vedere al cinema.

Guarda l’intervista a Claudio Amendola e Luca Argentero

La pellicola – prodotta da Claudio Bonivento (lo stesso di Romanzo Criminale e Suburra) e scritta da Giancarlo De Cataldo, Roberto Jannone e lo stesso Claudio Amendola – si presenta come un appassionante spaccato di umanità tormentata, complessa, cattiva ma anche salvifica, speranzosa.

L’invito allo spettatore è quello di saltare dentro al film già dal primo minuto

Un vero e proprio “viaggio a tempo determinato” che non per tutti finirà allo stesso modo, e che inizia con il primo passo fuori dalle sbarre. Il pubblico conosce i detenuti uno alla volta: c’è Donato (Luca Argentero, il primo ad apparire, qui definito il “Brad Pitt in versione Fight Club” italiano dato che per il ruolo ha perso più di 8 kg e ha scolpito il suo corpo a dovere), un prigioniero dal viso torvo, dagli occhi scavati e oscuri. Abiti smessi, una giacchetta di tuta e una gestualità schiva, poco incline al dialogo.

Poi c’è Angelo (l’eccellente Giacomo Ferrara, il giovane attore già visto in Suburra nei panni del folle “Spadino”, qui in ruolo che mette ancora più in luce il suo innegabile talento), che tenta di attaccare bottone con l’algida Rossana (Valentina Bellè, un altro astro nascente del cinema italiano vista di recente nella fiction I Medici); e infine spunta lui, Luigi (Amendola, che a prima vista sembrerebbe di nuovo il truce e laconico “Samurai”, il personaggio che l’attore ha interpretato in Suburra, ma poi spunta un nuovo sguardo: occhi buoni sotto la sofferenza, e una profonda stanchezza dietro l’autorevolezza dei suoi modi).

La forza de Il Permesso di Claudio Amendola sta nei protagonisti

Dei quattro protagonisti, solo due compiono un pezzetto di cammino insieme: sono i giovani Angelo e Rossana, di cui via via si scopriranno i crimini che stanno scontando in galera. Anche Donato e Luigi riveleranno la loro vera natura, ma la loro linea di eventi è decisamente più cupa, solitaria e imprevedibile.

Con una sapiente narrazione che parte innanzitutto dai giochi di camera (alternati tra inquadrature standard e prese dirette con riprese nervose e intime), il pubblico viene catapultato nelle storie di ognuno di loro, guidato da una tensione crescente che riesce egregiamente a venire sublimata nel finale… che naturalmente non vi diremo.

Ma vi elencheremo alcuni ottimi motivi per non perdervi “Il Permesso di Claudio Amendola” con Luca Argentero:

1. Per l’ammirevole trasformazione fisica di Luca Argentero, che non è solo “six pack” e un invidiabile massa muscolare, ma anche un cambiamento profondo di sguardo, di impostazione e di resa cinematografica, dato che siamo abituati a vederlo sempre in ruoli leggeri da commedia: “La preparazione di Luca è stata generosissima, un vero e proprio regalo – ha commentato a tal proposito Amendola, che ha pensato il ruolo di Donato proprio sperando che Argentero dicesse sì – Ho scelto lui perché so come lavora, e avevo bisogno di un attore che si desse completamente, e così è stato.”

2. In generale, per il cast: oltre all’ “usato sicuro” dei due protagonisti, i due volti freschi (Bellè e Ferrara) del film vi conquisteranno da subito. La menzione speciale va a Giacomo Ferrara, abbruzzese di nascita ma convincente “romanesco”nel film, a tratti commovente per la dolcezza di cui ha intriso il suo personaggio, Angelo.

3. Per il luogo/non luogo in cui si ambientano le vicende. Le riprese sono state fatte tra Roma e Pescara, ma il flusso degli eventi lascia alla location un ruolo di secondo piano, uno sfondo archetipico come le storie stesse: “Le storie dei quattro protagonisti potrebbero essere davvero avvenute“, racconta infatti l’autore del soggetto Castaldo.

4. Perché, a detta di tutta la squadra che c’è dietro, dagli autori all’entusiasta regista, fino agli interpreti, è un “film ‘de core”. E si vede!