Quello che non so di lei è il ritorno al thriller psicologico di Roman Polanski. Un progetto che rimanda a Repulsione, Luna di fiele e L’uomo nell’ombra, nato adattando il romanzo di Delphine de Vigan, Da una storia vera (edito in Italia da Mondadori), con Olivier Assayas reduce da Sils Maria e Personal Shopper.

Il tema del doppio è proprio la figura centrale attorno alla quale ruotano i cardini narrativi (il gioco di specchi tra realtà e finzione, il sospetto e la tensione strisciante) ed emotivi (il mistero dell’atto creativo, la manipolazione e il dominio, la catena della colpa) della vicenda.

Delphine (Emmanuelle Seigner) è una scrittrice di successo. Il suo ultimo romanzo, nel quale ha raccontato la storia dolorosa della sua famiglia, è diventato un best-seller planetario. Lettori pazienti fanno la fila per avere un autografo e una dedica. Si identificano con lei. Anche se lettere anonime la accusano di aver mentito, di avere prostituito i suoi parenti per fare soldi.

Delphine è sull’orlo del burnout, è una donna che ha perso ogni energia e che non ha mai fatto i conti con sé stessa, con il suo passato. Preda di un blocco, non riesce più a scrivere. L’editore si aspetta qualcosa di nuovo e travolgente da lei. Ma quello schermo bianco e vuoto, che si illumina davanti ai suoi occhi e le fa tremare le mani, è diventato un limite invalicabile.

Un giorno, dalla coda di fan che vogliono incontrarla in libreria, sbuca Elle (Eva Green). “Lei”. È quell’ideale che con la sua bellezza sofisticata e la sua sicurezza spavalda, incarna la donna che Delphine non ha mai saputo essere. Elle entra prepotentemente nell’esistenza della scrittrice. Le fa da amica, segretaria, ghost-writer, counsellor, sosia, vittima e carnefice. Corpo a corpo, perché anche lei ha alle spalle un passato torbido e misterioso.

Quello che non so di lei, Polanski torna psycho-thriller

Chi scrive quando scrivo? Manipolando la realtà, dove si trova la verità? Quello che vediamo è davvero accaduto? Sono questi gli interrogativi di Delphine de Vigan, che Polanski trasforma combinando psycho-thriller e commedia dark. Un tema che aveva già trattato in passato con molta più ispirazione, perché Quello che non so di lei è un progetto di cui si fa fatica a capire fino in fondo il senso (o meglio, lo si capisce come palliativo all’attuale stand-by produttivo del film sull’affare Dreyfus).

Il libro di De Vigan non sembra aver trovato eco in Polanski. Affascinante ma fin troppo programmatico, il gioco al massacro tra noir e mélo diverte e mette in mostra l’alta classe del suo regista, con ellissi improvvise e una suspense che non conduce mai dove ci si immagina. Ma non basta a rendere avvincente una trama che ci mette secoli a ingranare. “Non c’è nulla dietro il velo, io sono trasparente”, dice un’improbabile Emmanuelle Seigner alla stalker Eva Green (vedendola così si rimpiange Penny Dreadful). Con mattarelli che frantumano mondi e Mac che volano dalle finestre, il grottesco diventa kitsch croccante. Invitante, ma tutt’altro che irresistibile.