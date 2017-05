0 CONDIVISI Condividi Tweet

In questa recensione di Alcolista si evince quanto il mondo del cinema stia scommettendo sui nuovi talenti. Infatti il 18 maggio esordirà nelle sale l’ultimo lavoro di Lucas Pavetto.

Un film scomodo, a tratti difficile da comprendere ma intenso e ricco di spunti di discussione.

Il film Alcolista inizia con una scena che da’ il preciso senso di vuoto e solitudine. Senza audio. Un uomo perso in una stanza senza nessuna compagnia se non quella di decine di bottiglie di alcolici. Il protagonista, Daniel, cerca invano di separarsi da questa costante e inutile compagnia senza mai riuscirci. Intanto progetta l’omicidio del suo vicino di casa per motivi che saranno chiari solo molto più avanti.

L’incontro, non si sa se casuale, con l’assistente sociale Claire cambierà le cose. Daniel riuscirà a dare una svolta alla sua vita o cadrà ancora di più nel baratro? E chi è davvero Claire?

Con la recensione di Alcolista vogliamo trasportarvi in un mondo inquieto. Un film ricco di domande a cui non sempre riusciamo a trovare risposte, un film che ci fa pensare e riflettere.

Il film è stato girato a New York con una produzione tutta italiana, la Dea Film. La casa di produzione è specializzata in film di genere di impronta internazionale. Promuove progetti ambiziosi e coraggiosi come questo di Lucas Pavetto investendo e scommettendo con coraggio sul cinema indipendente.

La recensione di Alcolista : cast internazionale e produzione italiana

Con la recensione di Alcolista vogliamo sottolineare che tecnicamente il film è stato molto ben curato nella fotografia. Forse tarda un po’ ad ingranare risultando lento nella prima parte, ma l’azione si fa più intensa verso la fine. Tra l’altro sul web è possibile trovare l’anteprima del dietro le quinte con immagini del film Alcolista.

Gli attori sono stati scelti in modo oculato. A tale proposito ci sono diverse curiosità sul film Alcolista. Nella recensione di Alcolista vi parliamo in particolar modo del protagonista, Daniel, interpretato dal talentuoso attore Bret Roberts. Bret ha provato sulla propria pelle la sofferenza causata dalla dipendenza dall’alcol. Egli era un ex alcolista. Ha vissuto parte di quella forte esperienza nella realtà facendo ancora più sua la parte.

Un cast di tutto rispetto che vede, oltre a Bret Roberts attori molto conosciuti.

Si passa da John Robinson (Elephant, Lord of Dog Town), a Bill Moseley (Halloween, La casa dei mille corpi). Non possiamo dimenticare Gabriella Wright (Tudors, The Transporter 3).

Il film Alcolista riporta sulle scene un tema scottante. Lucas Pavetto parla della legalizzazione dell’alcol come di qualcosa di normale nella nostra società. Lo porta all’estremo e ci da’ un quadro dei suoi devastanti effetti.

Pensa ai minori, ai giovani che sono i maggiori consumatori di alcol. A loro il regista vuole far capire che esiste un tunnel in cui è facile rifugiarsi ma da cui è difficilissimo uscire. Pavetto estremizza gli effetti dell’alcolismo nel suo thriller raccontando la storia di un uomo sull’orlo del precipizio.