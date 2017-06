0 CONDIVISI Condividi Tweet

La recensione di Codice criminale deve tener conto di un presupposto fondamentale: non basta un Michael Fassbender a torso nudo per fare un film memorabile. L’esordio alla regia di Adam Smith (autore del doc Don’t Think sui Chemical Brothers: non a caso Tom Rowlands firma le musiche) è un family crime drama ambientato in un set inedito: le verdi campagne del Gloucestershire. Il cuore della vecchia Inghilterra.

Protagonista è la famiglia Cutler, clan criminale capitanato dal patriarca Colby (Brendan Gleeson). Con lui ci sono il figlio Chad (Fassbender), il nipote Tyson (Georgie Smith, una rivelazione) e una galleria di strambi joeys che popolano il campo nomadi in cui vivono. Chad sogna un futuro diverso per sua moglie Kelly (Lyndsey Marshal), per Ty e per la piccola Mini (Kacie Anderson). Vuole mandare a scuola i suoi figli, garantirgli una vita altra, recidere quel legame doloroso e inquieto col genitore. Ma non riesce ad affrontare suo padre, quello che rappresenta e quel circolo di violenza che vorrebbe rompere con tutte le sue forze.

Spacciato dal produttore e sceneggiatore Alastair Siddons per una versione inglese di Gatto nero, gatto bianco di Kusturica, Codice criminale è roba già vista mille volte. Ma non è questo il problema. Avrebbe potuto essere un teso noir psicologico sui legami di sangue. O un dramma proletario sulle macerie sociali di una società al collasso. Nulla di tutto questo. A Smith manca del tutto la forza dirompente di uno come Shane Meadows.

La recensione di Codice criminale dal 28 giugno al cinema

Il film, che poggia sulle performance di Fassbender e Gleeson (da gustare in lingua originale), gira a vuoto, non diventa mai narrativamente accattivante. La vita senza regole della famiglia, gli scontri continui con la polizia, gli inseguimenti mozzafiato e il sistema che li rigetta sono alla fine soverchiati da una sceneggiatura monotona e scontata.

Per di più, l’ambiente degradato e disperato che li circonda è inquadrato con piglio estetizzante. La macchina da presa di Smith si incolla al miserabile Cody mentre tenta di ribaltare un destino già segnato. Il precipitare delle conseguenze diventa ovviamente inevitabile. Senza considerare che il regista indugia con un certo compiacimento sulla “tenerezza” della violenza e di legami così malsani. Lo salva soltanto l’uso dell’ironia, non sempre “divertente”. Così, Codice criminale – molto più efficace il titolo originale, Trespass Against Us – diventa un film onesto ma che sarà dimenticato in tutta fretta.