Così come il cinema degli ultimi anni sta regalando una lunga serie di remake e reboot “effetto nostalgia” (Baywatch, Blade Runner, La Bella e La Bestia, Trainspotting 2), anche la nostra TV nazionale ha deciso di proporre al pubblico da casa un tuffo nel passato: è quello che è successo venerdì 31 marzo con il gran ritorno di Furore, lo scoppiettante show musicale condotto da Alessandro Greco, affiancato da Gigi e Ross.

Cos’è successo durante la prima puntata del ritorno di Furore?

In competizione con la prima puntata di ‘Gomorra – La Serie 2′ e ‘La Corrispondenza’ di Tornatore, il programma è riuscito a portarsi a casa un risultato non indifferente nel panorama del venerdì sera: 1,9 milioni di spettatori e l’8,1% di share. Ma ha convinto davvero il pubblico che l’ha guardato?

Al di là dei semplici numeri, infatti, vale la pena analizzare alcuni aspetti di questo festoso revival che, come molti avranno notato, si è ripresentato agli spettatori esattamente nelle stesse vesti: canzoni interrotte, imitazioni di cantanti, momenti live, guerra uomini contro donne, ecc. E proprio a proposito di Uomini&Donne: quante volte Tina Cipollari è andata a protestare fin sul palco, dal conduttore? Quante ramazine ha fatto alla squadra dei maschi? E quanta verve ha messo nella sua imitazione di Lady Gaga?

Ecco, di sicuro uno degli aspetti preponderanti di questa prima puntata del ritorno di Furore è stata proprio la presenza ‘ingombrante’ dell’opinionista: con i suoi siparietti e la sua attitudine estrosa ha messo più volte alla prova Gigi e Ross, che tentavano di contenerla, ma anche Alessandro Greco, che provava a rimettere ordine con i suoi celebri toni pacati ma definitivi. E con qualche gesto esplicatorio…

Gag divertenti e momenti ‘leggeri’ che rientrano sicuramente nell’atmosfera spensierata e frizzante dello show, che però rispetto al ’97, anno in cui è esploso come fenomeno TV, sfiorano un po’ più il limite col trash. Ma forse è la soglia italiana che è un po’ cambiata negli anni…?

Furore, una considerazione finale:

Nel complesso, ad ogni modo, la formula maschi contro femmine e, soprattutto, il contesto da ‘vip allo sbaraglio’, continua a funzionare efficacamente per il pubblico: vedere celebrità come Francesco Arca, Licia Colò, Max Giusti e Pamela Prati tentare di dare il meglio di sé come fossero a metà tra umili e insicuri concorrenti di un talent show e allegri partecipanti di un gioco a premi di un villaggio turistico, ha indubbiamente il suo fascino.

Giocosità e voglia di non prendersi sul serio, e la sicurezza di avere al timone Alessandro Greco, presentatore da sempre apprezzato proprio per la sua faccia pulita, e per i suoi modi sempre garbati, ma anche fermi. Gigi e Ross stanno affrontando una nuova avventura, e per la terza volta (dopo Troppo Napoletano come attori e Sbandati come presentatori), si reinventano in un nuovo ruolo, che però riescono a modellare sulla loro scoppiettante sintonia di coppia.

Che dite, sono abbastanza elementi per aspettare la prossima puntata del 7 aprile? Una richiesta viene più o meno all’unanimità dal web: meno Tina, questa volta!