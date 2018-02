6 CONDIVISI Condividi Tweet

Il 14 febbraio esce nelle sale San Valentino Stories, un delizioso film che racchiude tre racconti ispirati al più nobile dei sentimenti, l’amore, ambientato in una delle città più romantiche d’Italia: Napoli. Tempo fa ce lo siamo immaginati come una versione nostrana di Love Actually, ma dopo aver assistito l’anteprima possiamo svelarvi più dettagli su quest’opera corale prodotta da Andrea e Alessandro Cannavale con Rai Cinema, da un soggetto di Alessandro Siani.

San Valentino Stories: Se Cupido fosse nato a Napoli

Il film si divide in tre distinti episodi, ognuno con una declinazione specifica dell’amore: il primo capitolo è intitolo ‘Per Amor di Dio’ ed è una sorta di Romeo e Giulietta in chiave moderna in cui i due protagonisti (la splendida Denise Capezza di Gomorra e il mitico Pasquale Palma di Made in Sud) sono divisi da due diversi credo. Lei, infatti, è buddista, mentre lui è un appassionato cattolico. Per la regia di Antonio Guerriero, la storia diventa una coloratissima occasione per affacciarsi dagli splendidi scorci di Marechiaro, a Napoli, è raccontare che, in fondo, non siamo poi così diversi se quello che ci lega è l’amore.

Il secondo mini-film (a nostro parere il migliore, sia per il soggetto che per com’è diretto, ma anche – e soprattutto – per il meraviglioso cast che lo anima) si intitola ‘L’Isola di Cioccolato’ ed è ambientato nel carcere di Nisida, la struttura partenopea che (anche nella realtà) ospita minori coinvolti in reati.

Tra le attività del carcere, il direttore (interpretato da Alan De Luca, strepitoso anche se – come da lui stesso ammesso, autoironicamente, recita solo “tre battute) seleziona un corso di pasticceria per riabilitare e rieducare i giovani alla vita in società. In palio uno stage retribuito in un prestigioso laboratorio cittadino. Il famoso chef che decide di dedicarsi alla difficile causa – quella cioè di trasformare ragazzi alle prime armi in chef provetti – è uno splendido e convincente Massimiliano Rossi (anche lui comparso tra le fila di Gomorra la Serie), il personaggio più riuscito del film.

La delicatezza della storia, l’interpretazione dell’amore come libertà e sacrificio, la performance dei giovanissimi protagonisti (su tutti Giovani Buselli e Noemi Sales, in arte Antonio e Anastasia, due timidi fidanzatini finiti dietro le sbarre con diverse attitudini alla vita) e la regia di Emanuele Palamara – già visto dietro la macchina da presa del corto “Uomo in Mare”, con Marco d’Amore – “L’isola di cioccolato” vi farà ‘sciogliere il cuore’ con il suo sorriso finale.

Chiude la trilogia di San Valentino Stories ‘Carichi di meraviglia’, una brillante mini-commedia sentimentale con protagonisti Gigi e Ross che – vi anticipiamo – finiranno con l’indossare il fatidico smoking delle grandi occasioni e pronunceranno il sì…guardandosi negli occhi. Cosa c’è sotto? O meglio, chi c’è dietro la loro romantica scelta? Non vogliamo rovinarvi troppo la sorpresa, per cui vi diremo solo che, stavolta, l’amore è inteso come amicizia, paternità, responsabilità. Usando le parole di Luigi “Gigi” Esposito: “È quel sentimento tale che ti cambia, ti fa maturare quando pensavi che non fosse più possibile“.

Firma la regia il 23enne Gennaro Scarpato, giovane comico di Made in Sud ed esordiente a tutti gli effetti alla regia.

Il film sarà distribuito in 58 copie in tutto il paese, di cui 36 solo in Campania. L’intento è chiaro: far innamorare il pubblico dei buoni sentimenti, di condurre gli spettatori lungo gli scenari più adatti all’amore. Grande fiore all’occhiello della produzione dei fratelli Cannavale, infatti, sono le splendide location scelte per girare gli esterni e gli interni dei tre episodi: dalle rive e viottole di Marechiaro fino ai siti archeologici di Pozzuoli, passando per la bellezza mozzafiato dell’isolotto di Nisida.

Filo conduttore degli episodi, un giovane e riccioluto ‘cupido’ in barca. Perché “Cupido è nato a Napoli”, non lo sapevate?