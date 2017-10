Sirene la serie tv di Rai Uno che ha incantato il pubblico da casa

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un cast eccezionale per un telefilm fuori dal comune: Sirene la serie tv di Rai Uno ha incantato il pubblico da casa. Non la solita trama, la rete di Stato questa volta ha deciso di rompere gli schemi e voltarsi verso orizzonti fantasy. La serie, infatti, intreccia realtà e favola, talvolta anche illustrata in accezione fumettistica. Un bel passo in avanti per la Rai che, insieme a Sotto Copertura – La cattura di Zagaria, ha deciso di puntare molto sulla bella città di Napoli.

Il cast completo di Sirene la serie tv Rai Uno

Il cast è prevalentemente femminile ed è composto da donne degne di interpretare il ruolo di sirene: Maria Pia Calzone, Ornella Muti, Valentina Bellè, Denise Tantucci. Gli uomini sono in minoranza, ma le donzelle da casa possono comunque rifarsi gli occhi col bel Luca Argentero, il tritone Michele Morrone e Massimiliano Gallo.

In mare sono le donne a comandare, ma quando arrivano sulla terra per cercare Ares, l’amore scomparso di Yara, le ragazze si scontrano con un’altra realtà. Diffidenti verso gli umani, incontrano Salvatore, musicista di notte e insegnante di giorno, in perenne ricerca dell’amore della sua vita che le ospiterà con gentilezza. Ares è stato trovato, ma si è innamorato di una terrestre e nel corso delle prossime puntate vedremo le protagoniste tentare di riportarlo in mare, pena l’estinzione della loro specie. Se ci riusciranno o meno, questo lo scopriremo solo in seguito.

Caratteristiche dei personaggi della serie

La location di questo telefilm cade a pennello: quale luogo migliore se non la città di Partenope, Napoli? Argentero riesce a calarsi molto bene nella parte del napoletano parlando un dialetto impeccabile. La star del set, comunque, è la piccola Rosy Franzese che rapisce il cuore dei telespettatori con la tenerezza della sua età. Infine, la magnifica Maria Pia Calzone regala momenti di grande intrattenimento. Il suo personaggio è vanitoso e patito di alta moda, ma scade spesso nella poca raffinatezza a causa del suo linguaggio forbito. Mentre noi la vediamo sul piccolo schermo, Carlo Verdone gira Benedetta Follia insieme a lei, prossima pellicola della quale sarà protagonista.