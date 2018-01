0 CONDIVISI Condividi Tweet

The Post dimostra per l’ennesima volta, se ancora ce ne fosse bisogno, che Steven Spielberg è uno dei più importanti e influenti cineasti di tutti i tempi. Il trentunesimo lungometraggio del regista di Cincinnati, sorta di prequel a Tutti gli uomini del Presidente (citato apertamente in chiusura), è un thriller politico secco, incalzante ed essenziale sulla necessità di dire la verità e sovvertire il mediocre potere patriarcale che ci domina.

Una riflessione sulle fondamenta democratiche del sistema statunitense, capace di indicarne le crepe ma anche le arterie che conducono a una soluzione. Un Paese che si scopre non così “sicuro, forte e orgoglioso”, come l’ha definito il suo attuale presidente nel primo discorso sullo Stato dell’Unione.

Nell’era dei social network, di WikiLeaks e delle fake news, dei sexgate e dell’ascesa del movimento Time’s Up, Spielberg torna al cinema di impegno civile (Lincoln, Il ponte delle spie) che scuote le coscienze. Gli States di oggi sono “costretti” a trovare una storia forte da raccontare. Così uno dei suoi autori simbolo decide di affrontare lo scandalo dei Pentagon Papers. Una vicenda che inizia in Vietnam, nel 1971, tra il fango e le pallottole. L’analista militare Daniel Ellsberg è incaricato di lavorare a un rapporto per conto dell’allora segretario alla Difesa, Robert McNamara. Settemila pagine che nascondono tremendi segreti e rivelano come il governo abbia ingannato l’opinione pubblica sulle operazioni militari condotte nell’Asia sud-orientale. La guerra è persa, ma nessuno deve sapere.

Ellsberg vuota il sacco e affida i Papers al New York Times, che pubblica i documenti. Ma il 15 giugno, l’amministrazione Nixon chiede e ottiene dalla Corte Federale di bloccare la pubblicazione. Ed è qui che entrano in scena Katharine Graham (Meryl Streep) e Ben Bradlee (Tom Hanks). Lei è l’editrice del Washington Post, la prima donna alla guida di un quotidiano (che in quel momento sta per quotarsi in borsa) in un ambiente dove il potere è di norma maschile. Lui è il direttore del giornale, un duro dal cuore d’oro che ama la verità e odia arrivare secondo. Saranno loro ad unire le forze e rischiare la carriera pur di mantenere fede alla Costituzione.

The Post, uno dei migliori film dell’anno

Sceneggiato da Liz Hannah e Josh Singer (memore degli studi in legge e del lavoro per Spotlight e The West Wing), The Post è quella grande lezione di cinema di cui Hollywood ha bisogno. L’effetto politico delle rivelazioni dei Pentagon Papers fu sconvolgente. La sfiducia dei cittadini nei confronti della Casa Bianca raggiunse i massimi livelli. Per la prima volta nella storia, venne colpita la credibilità di numerosi presidenti, su tutti John Fitzgerald Kennedy e Lyndon Johnson. Dagli Stati Uniti di Nixon a quelli di Trump il passo è breve. Spielberg compone un inno alla stampa libera come guardiana della democrazia, “watch dog” del potere. Ma soprattutto una riflessione profonda sul concetto di giustizia e di scelta morale. Se la libertà di espressione è uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, allora non ci devono essere limiti, affetti o amicizie ad ostacolare l’imperativo dell’informazione. Non solo.

La figura di Katharine Graham si staglia imponente dallo sfondo della Storia. Una donna che assume la responsabilità, si riprende ciò che è suo e finalmente decide. Sembra banale ma in questi tempi così miseri, quel gesto (suggellato da due delle scene più epiche degli ultimi anni: la telefonata per dare l’ok alla stampa e gli sguardi d’ammirazione mentre scende le scale della Corte di Giustizia) è una piccola grande ribellione. La moderna classicità della regia (Spielberg e il direttore della fotografia Janusz Kaminski hanno girato in 35mm) e un cast in stato di grazia (Bob Odenkirk su tutti) fanno il resto. “Spielberg è il migliore nella storia a muovere una macchina da presa”, ha detto Paul Thomas Anderson (non proprio un regista qualunque) al Chicago Tribune. “Ha messo dieci persone in un soggiorno e tutti si muovono sembrando così naturali. La macchina da presa danza attorno a loro e questo è un miracolo da palcoscenico. Non vedo l’ora di rivederlo, per capire ancora meglio in che modo ci è riuscito”.