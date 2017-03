2 CONDIVISI Condividi Tweet

Esce il 23 marzo ‘Vieni a vivere a Napoli’, un film delicato, dolce e divertente girato da ben tre registi diversi (Edoardo De Angelis di Indivisibili, Guido Lombrdi e Francesco Prisco) e con un cast corale e variopinto che vi lascerà a bocca aperta.

Distribuito solo in 15 copie tra Campania e Lazio, il film diviso in tre episodi è un curioso esperimento cinematografico che racconta un lato davvero insolito ed inaspettato del nostro paese: cosa succede quando gli ‘immigrati’ che sono venuti a vivere nelle nostre città non sono più ‘stranieri’ rispetto a noi ma sono finalmente cittadini a tutti gli effetti?

Di cosa parla Vieni a Vivere a Napoli?

Nella prima storia troviamo Gianfelice Imparato (qui in assoluto stato di grazia) che, allo scopo di arrotondare il suo stipendio da portiere, nel pomeriggio tiene d’occhio un bambino cinese mentre la mamma lavora. Tra di loro si instaurerà un’amicizia vagamente ‘interessata’ che vi farà sorridere dal primo momento.

La seconda storia di Vieni a Vivere a Napoli si chiama “Luba”, ed è forse una delle più poetiche: un’elegante signora ucraina lavora come badante di un anziano signore, osservata scrupolosamente dalla figlia di lui. Tutto procede secondo copione, finché Luba commette un errore fatale, sbagliando a dare i medicinali all’uomo; a quel punto si comincia a conoscere più la vera identità della donna, la sua vera personalità…

In ultimo, nell’episodio girato proprio da Edoardo De Angelis, troviamo una splendida Miriam Candurro (Un Posto Al Sole) negli insoliti panni di una neo-melodica che, con il suo manager Massimiliano Gallo va in giro per Napoli e provincia a fare il consueto tour matrimoni-feste di paese-serenate di famiglie particolarmente ‘colorite’.

Il filo conduttore di Vieni a Vivere a Napoli

Le tre storie sono dei veri e propri mini film indipendenti, legati tra loro solo dalla figura di Giovanni Esposito, che attraversa tutte le situazioni cambiando lavoro di episodio in episodio, fino all’agognato posto fisso. A dispetto di una distribuzione esigua, il valore della pellicola, sia dal punto di vista della recitazione, che della fotografia (finalmente una Napoli diversa dalle solite ‘Gomorra’ o ‘Benvenuti al Sud’) fino al sottile messaggio che si propaga dal primo sorriso del piccolo bambino cinese all’ultimo intenso sguardo del ragazzo indiano che aiuta Miriam Candurro a superare il suo blocco artistico.