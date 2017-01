0 CONDIVISI Condividi Tweet

Prodotto da A24 e Plan B Entertainment, Moonlight, è una pellicola basata sull’opera teatrale “In Moonlight Black Boys Look Blue di Tarell Alvin McCraney, scritto e diretto da Barry Jenkins, racconta la dura vita di un ragazzo afroamericano cresciuto nella periferia di Miami, vincitore del Golden Globe 2017 per il Miglior film.

Moonlight trama

Il giovane afroamericano Chiron vive in un quartiere di Miami segnato da droga e violenza. Attraverso le tre età della vita, infanzia, adolescenza e età adulta, Chiron lotta quotidianamente per trovare la sua strada, scoprendo se stesso, la sua sessualità e il complicato amore per il suo migliore amico.

Data Uscita: 23 febbraio 2017

Regia: Barry Jenkins

Genere: Dramma

Nazione: USA

Cast: Trevante Rhodes, Janelle Monáe, Naomie Harris, André Holland, Mahershala Ali

Mi chiamo Chiron, ma tutti mi chiamano piccolo. Vivi con tua madre? La odio! Tu non mi vuoi bene, ma un giorno capirai che io ti voglio bene…, guarda il Trailer Italiano Ufficiale.

Moonlight immagini dal film

Poster ufficiale

