7 uomini a mollo (2018)

Le Grand Bain (2018)

Paese: Francia

Anno: 2018

Genere: Commedia, Drammatico

Durata: 123′

Regia di: Gilles Lellouche

Cast: Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, Marina Foïs, Félix Moati, Guillaume Canet, Jean-Hugues Anglade, Leïla Bekhti, Philippe Katerine, Alban Ivanov, Balasingham Thamilchelvan

Uscita: 20 dicembre 2018 (Eagle Pictures)

7 uomini a mollo (2018) è il primo film vero e proprio da regista dell’attore Gilles Lellouche, che già in passato si era cimentato dietro la macchina da presa dirigendo (con altri registi) Narco e Gli infedeli. Per l’occasione Lellouche ha messo in piedi un cast di amici e colleghi, tutti grandi divi del cinema francese, per una divertente commedia in stile Full Monty già campione di incassi in patria (uscita ad ottobre, ha portato al cinema più di tre milioni di spettatori).

Presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2018, Le Grand Bain (questo il titolo originale) conta sulla direzione della fotografia di Laurent Tangy, le scenografie di Florian Sanson, i costumi di Elise Bouquet e Reem Kuzayli, e le musiche di Jon Brion. I protagonisti principali sono Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Philippe Katerine, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Alban Ivanov e Balasingham Thamilchelvan. Nel cast femminile spiccano le allenatrici Virginie Efira e Leïla Bekhti. Lellouche ha scritto la sceneggiatura con Ahmed Hamidi e Julien Lambroschini. I produttori sono Alain Attal e Hugo Sélignac. Per saperne di più sul film, ecco il nostro approfondimento.

7 uomini a mollo: trama

Bertrand (Mathieu Amalric), un quarantenne un po’ in crisi, riesce a dare finalmente un senso alla sua vita quando decide di entrare a far parte di una squadra di nuoto sincronizzato maschile. Per ognuno dei componenti, gli allenamenti rappresentano una valvola di sfogo e un rifugio sicuro. Insieme si sentiranno sempre più forti fino a volere intraprendere un traguardo pazzesco: la partecipazione ai campionati mondiali di nuoto sincronizzato maschile!

