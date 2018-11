0 CONDIVISI Condividi Tweet

After (2019)

Paese: Stati Uniti

Anno: 2019

Genere: Drammatico, Romantico, Thriller

Durata: 120′

Regia di: Jenny Gage

Cast: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Jennifer Beals, Peter Gallagher, Selma Blair, Meadow Williams, Dylan Arnold, Inanna Sarkis, Samuel Larsen, Pia Mia, José Alfredo Fernandez, Swen Temmel

Uscita: 11 aprile 2019 (01 Distribution)

After (2019) è il film tratto dall’omonimo bestseller di Anna Todd, una saga che ha venduto 30 milioni di copie nel mondo e un milione in Italia. La storia è quella di Tessa e Hardin: lei studentessa modello, lui ragazzaccio che nasconde un oscuro segreto. I due si innamorano e si imbarcano in una relazione che sarà a dir poco complicata. Ad interpretarli sono Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin.

After: trama

Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che l’aspetta a casa, Tessa (Josephine Langford) ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di college, il suo futuro sembra già scritto… Sembra, perché Tessa fa a malapena in tempo a mettere piede nel campus che subito s’imbatte in Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin). E da allora niente è come prima. Lui è il classico cattivo ragazzo, tutto fascino e sregolatezza, arrabbiato con il mondo, arrogante e ribelle, pieno di piercing e tatuaggi. È la persona più detestabile che Tessa abbia mai conosciuto. Eppure, il giorno in cui si ritrova sola con lui, non può fare a meno di baciarlo. Un bacio che cambierà tutto. E accenderà in lei una passione incontrollabile. Una passione che, contro ogni previsione e ogni logica, sembra reciproca. Nonostante Hardin, per ogni passo verso di lei, con un altro poi si tiri indietro. Per entrambi sarebbe più facile arrendersi e voltare pagina, ma se stare insieme è difficile, a tratti impossibile, lo è ancora di più stare lontani. Quello che c’è tra Tessa e Hardin è solo una storia sbagliata o l’inizio di un amore infinito?

Foto Gallery

Poster