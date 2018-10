0 CONDIVISI Condividi Tweet

Angel Face (2018)

Paese: Francia

Anno: 2018

Genere: Drammatico

Durata: 108′

Regia di: Vanessa Filho

Cast: Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir, Amèlie Daure, Stéphane Rideau

Uscita: 25 ottobre 2018 (Sun Film Group)

Angel Face (2018) è l’esordio alla regia di un lungometraggio di Vanessa Filho, presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2018. Protagonista di Gueule d’ange nei panni di Marlène, madre sballata che abbandona la figlia di 8 anni, è Marion Cotillard, l’attrice francese premio Oscar come miglior protagonista per La vie en rose.

Prodotto da Carole Lambert e Marc Missonnier, Angel Face è – nelle parole della regista – “un film che parla dell’amore e di tutti quei sentimenti che lo influenzano, che lo rendono assente e che creano dipendenza”. “Ma è anche un film sul rinnovamento e sulla rinascita”, ha aggiunto Vanessa Filho, perché la storia di questa mamma che sceglie di lasciare la sua bambina è la parabola di “un essere umano sopraffatto dal caos e dal dolore, che non riesce a trovare il proprio posto nel mondo e che non si ama così tanto da aprirsi alla felicità e ad amare meglio la figlia”.

La direzione della fotografia è di Guillaume Schiffman, le scenografie di Nicolas Migot, i costumi di Ariane Daurat. Le musiche originali del film sono state realizzate da Audrey Ismael e Olivier Coursier.

Angel Face: trama

Elli (Ayline Aksoy-Etaix), 8 anni, e sua madre Marlène (Marion Cotillard) vivono in un piccola città nei pressi della Costa Azzurra, dove si comportano in modo strano per alleviare la noia e nascondersi dai servizi sociali. Quando Marlène cede all’ennesima notte di eccessi, sceglie di abbandonare Elli per un uomo che ha da poco incontrato. La bambina deve confrontarsi con i demoni della madre per riaverla con sé.

Angel Face: trailer ufficiale

