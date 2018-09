0 CONDIVISI Condividi Tweet

Apostolo

UK / USA

2018

Genere: Horror, Thriller, Mystery

Durata: 129′

Regia di: Gareth Evans

Cast: Dan Stevens, Michael Sheen, Lucy Boynton, Mark Lewis Jones, Bill Milner, Kristine Froseth, Paul Higgins, Elen Rhys

Uscita: 12 ottobre (Netflix)

Apostolo è il nuovo attesissimo horror thriller di Gareth Evans, il regista di The Raid, The Raid 2 e Merantau. Produzione Netflix (realizzata da XYZ Films) con Dan Stevens e Michael Sheen, il film è stato descritto dal colosso dello streaming come “una favola occulta e sconvolgente dove l’unica cosa più orribile della follia è la sinistra realtà che si cela dietro di essa”. Non a caso la frase di lancio usata per presentare il progetto recita: “La promessa divina è solo un’illusione”.

Scritto dallo stesso Evans, Apostolo arriva in streaming il 12 ottobre dopo il passaggio in anteprima al Fantastic Fest di Austin. Gli spettatori sono rimasti scioccati dall’azione viscerale e dalle esorbitanti dosi di violenza messe in scena dal regista inglese (al suo primo film in lingua inglese), coadiuvato in quest’avventura dalla direzione della fotografia di Matt Flannery e dalle musiche di Fajar Yuskemal e Aria Prayogi.

Nel cast, oltre ai protagonisti Stevens e Sheen, spiccano anche Lucy Boynton (la contessa Elena Andrenyi di Assassinio sull’Orient Express), Mark Lewis Jones (il capitano Canady di Star Wars – Gli ultimi Jedi) e Bill Milner (Erik da giovane in X-Men – L’inizio).

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.

Apostolo: trama

Inghilterra, 1905. Quando la sorella Jennifer (Elen Rhys) viene rapita da una misteriosa setta che ne chiede il riscatto per liberarla, Thomas Richardson (Dan Stevens) si reca nella lontana isola di Erisden per infiltrarsi nell’organizzazione. Scavando nei segreti più profondi e nelle bugie su cui il culto si è basato per anni, Thomas scoprirà ben presto le malvagità inimmaginabili perpetrate dal leader di questa religione, il carismatico profeta Malcolm (Michael Sheen).

