Avengers: Endgame (2019)

Paese: Stati Uniti

Anno: 2019

Genere: Cinecomics, Azione, Avventura, Fantascienza

Durata: 180′

Regia di: Anthony Russo, Joe Russo

Cast: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Paul Rudd, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Anthony Mackie, Don Cheadle, Brie Larson, Sebastian Stan, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Michelle Pfeiffer, Evangeline Lilly, Letitia Wright, Frank Grillo, Jon Favreau, Karen Gillan, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Tilda Swinton, Katherine Langford, Gwyneth Paltrow, Benedict Wong

Uscita: 24 aprile 2019 (Disney)

Avengers: Endgame (2019) è il ventiduesimo film del Marvel Cinematic Universe e ultimo dei quattro capitoli dedicati ai Vendicatori. La sceneggiatura è stata scritta da Christopher Markus e Stephen McFeely, e il cast corale include molti degli attori comparsi nei precedenti film della saga. I registi, i fratelli Anthony e Joe Russo, hanno rivelato che la durata del film sarà di tre ore: le riprese sono iniziate nell’agosto 2017 presso i Pinewood Atlanta Studios della contea di Fayette, si sono svolte in contemporanea con quelle di Infinity War e si sono concluse nel gennaio del 2018.

I due film sarebbero dovuti essere girati in contemporanea, ma alla fine Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha deciso di realizzarli back-to-back. “Stava diventando troppo complicato fare le riprese da una parte e dall’altra in quel modo”, ha dichiarato. “Volevamo poterci concentrare su un film e girarlo subito, e poi concentrarci sul secondo film e girare quell’altro”. Accanto alle speculazioni e alle teorie dei fan, le informazioni ufficiali sul film non mancano: se volete conoscerle, leggete cosa sappiamo finora.

Avengers: Endgame: trama

Culmine di 22 film interconnessi, il quarto capitolo della saga degli Avengers attirerà gli spettatori per mostrare loro il punto di svolta di questo viaggio epico. I nostri amati eroi capiranno davvero quanto fragile sia questa realtà e i sacrifici necessari a mantenerla.

Avengers: Endgame: guarda il trailer italiano

