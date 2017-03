0 CONDIVISI Condividi Tweet

Prodotto da Big Talk Productions, Double Negative, Media Rights Capital (MRC), Baby Driver – Il genio della fuga (Baby Driver) racconta la storia di un giovane autista che, costretto a lavorare per un boss senza scrupoli, metterà a rischio la propria vita, la libertà ed il suo amore a causa di una rapina destinata al fallimento. La spassosa action comedy scritta e diretta da Edgar Wright (La fine del mondo, Scott Pilgrim vs. the World, Hot Fuzz, L’alba dei morti dementi). Protagonista è Ansel Elgort, affiancato nel ricco cast da Jamie Foxx, Kevin Spacey, Lily James e Jon Hamm. Il risultato è un divertente thriller parodico che mescola romanticismo, crimine ed inseguimenti in auto, condito da una colonna sonora elettrizzante.

Baby Driver – Il genio della fuga trama

Un giovane pilota si presta a fughe criminali, affidandosi nella guida al ritmo incalzante della sua musica preferita, per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss, metterà a rischio la vita, la libertà ed il suo amore a causa di una rapina destinata al fallimento.

Data Uscita: 7 settembre 2017

Regia: Edgar Wright

Genere: Azione, Crime, Thriller

Nazione: USA

Cast: Jamie Foxx, Kevin Spacey, Lily James, Ansel Elgort, Jon Hamm, Jon Bernthal, Eiza González, Flea, Sky Ferreira

Il colpo, parliamone. L’obbiettivo è un furgone blindato alla Perimeter Blast alle 10 in punto, per questo motivo servirà un’auto di scambio…, guarda il Trailer Italiano Ufficiale.

Baby Driver – Il genio della fuga immagini dal film

Poster ufficiale

(Pagina ufficiale)