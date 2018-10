0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ben Is Back (2018)

Paese: USA

Anno: 2018

Genere: Drammatico

Durata: 103′

Regia di: Peter Hedges

Cast: Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Rachel Bay Jones, David Zaldivar, Alexandra Park, Michael Esper, Tim Guinee, Myra Lucretia Taylor, Kristin Griffith, Jack Davidson, Mia Fowler, Jakari Fraser, Cameron Roberts

Uscita: 20 dicembre 2018 (Notorious Pictures)

Ben Is Back (2018) è il nuovo film scritto e diretto da Peter Hedges, il regista di L’incredibile vita di Timothy Green, L’amore secondo Dan e Schegge di April. Julia Roberts e Lucas Hedges sono i protagonisti di questo dramma che racconta la battaglia di una madre per proteggere il figlio tossicodipendente da se stesso e dai suoi errori. Nel cast sono presenti anche Courtney B. Vance (vincitore dell’Emmy come miglior attore protagonista per American Crime Story: Il caso O.J. Simpson) e Kathryn Newton (Lady Bird).

La direzione della fotografia è di Stuart Dryburgh (Lezioni di piano), le scenografie sono di Ford Wheeler (I padroni della notte), i costumi di Melissa Toth (Se mi lasci ti cancello) e le musiche di Dickon Hinchliffe (Un gelido inverno). Presentato in anteprima al Festival di Toronto 2018, Ben Is Back è in uscita negli Stati Uniti il 7 dicembre e arriverà nelle sale italiane dal 20 dicembre, distribuito da Notorious Pictures.

Ben Is Back: trama

Ben (Lucas Hedges) sta cercando di disintossicarsi e il giorno di Natale decide di uscire dalla comunità per passare le feste in famiglia. La madre Holly (Julia Roberts), sorpresa, lo accoglie a braccia aperte, ma capisce presto che qualcosa non va. Durante le 24 ore successive Holly farà tutto ciò che è in suo potere per salvare il figlio ed evitare il collasso della propria famiglia.

