Bird Box (2018)

Paese: Stati Uniti

Anno: 2018

Genere: Fantascienza, Drammatico, Horror

Durata: 124′

Regia di: Susanne Bier

Cast: Sandra Bullock, Sarah Paulson, John Malkovich, Lil Rel Howery, Trevante Rhodes, Tom Hollander, BD Wong, Jacki Weaver, Rosa Salazar, Danielle Macdonald, Machine Gun Kelly, Pruitt Taylor Vince, Parminder Nagra, Vivien Lyra Blair, Julian Edwards

Uscita: 21 dicembre 2018 (Netflix)

Bird Box (2018) è il nuovo film di Susanne Bier, la regista danese di Dopo il matrimonio, Noi due sconosciuti e In un mondo migliore. Produzione originale Netflix, questo horror thriller distopico immagina un mondo post-apocalittico in cui una forza misteriosa sta decimando la popolazione. Ad una sola condizione però: chi guarda muore.

Il film è l’adattamento del romanzo omonimo scritto nel 2014 da Josh Malerman. La sceneggiatura è stata scritta da Eric Heisserer, già autore degli script di La cosa, Lights Out – Terrore nel buio e Arrival. Sandra Bullock è la protagonista Malorie, una donna che guida due bambini in viaggio con gli occhi bendati per sopravvivere a questa situazione. Nel cast spiccano anche i nomi di Sarah Paulson e John Malkovich. La direzione della fotografia è di Salvatore Totino, le scenografie sono di Jan Roelfs, gli effetti speciali di Michael Meinardus. Presentato in anteprima all’AFI Fest, Bird Box arriva direttamente in streaming su Netflix dal 21 dicembre: se volete saperne di più, ecco il nostro approfondimento.

Bird Box: trama

Quando una forza misteriosa inizia a decimare la popolazione mondiale, una cosa sola è certa: chi la vede, muore. Mentre si trova ad affrontare l’ignoto, Malorie (Sandra Bullock) trova amore, speranza e un nuovo inizio, ma poi perde tutto. D’improvviso deve fuggire con due bambini lungo un fiume irto di pericoli per raggiungere l’unico posto che potrebbe essere sicuro. E per sopravvivere dovranno intraprendere il rischioso viaggio di due giorni con gli occhi bendati.

Bird Box: trailer ufficiale

