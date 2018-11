0 CONDIVISI Condividi Tweet

Boy Erased – Vite cancellate (2018)

Paese: Stati Uniti

Anno: 2018

Genere: Biografico, Drammatico

Durata: 114′

Regia di: Joel Edgerton

Cast: Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe, Joel Edgerton, Cherry Jones, Michael “Flea” Balzary, Xavier Dolan, Troye Sivan, Joe Alwyn, Emily Hinkler, Jesse LaTourette, David Joseph Craig, Théodore Pellerin, Madelyn Cline, Britton Sear

Uscita: 7 febbraio 2019 (Universal Pictures)

Boy Erased – Vite cancellate (2018) è il secondo film da regista di Joel Edgerton dopo l’esordio Regali da uno sconosciuto – The Gift. L’attore australiano ha messo insieme un ricco cast di colleghi (Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe, Xavier Dolan) per raccontare un’incredibile storia vera: quella di Garrard Conley, figlio di un pastore battista di una piccola città dell’Arkansas che rivela alla famiglia di essere gay ed è costretto a partecipare ad un programma per “convertire” gli omosessuali. La direzione della fotografia del film è di Eduard Grau, le scenografie sono di Chad Keith, i costumi di Adam Willis e le musiche di Danny Bensi e Saunder Jurriaans. Presentato in anteprima al Telluride Film Festival, Boy Erased ha commosso il pubblico italiano alla Festa del Cinema di Roma prima di arrivare in sala.

Boy Erased – Vite cancellate: trama

Jared (Lucas Hedges), figlio di un pastore battista di una piccola città americana, a diciannove anni rivela ai genitori Marshall (Russell Crowe) e Nancy (Nicole Kidman) di essere omosessuale. Il ragazzo a quel punto si ritrova a un bivio: sottoporsi a una terapia di rieducazione sessuale o venire esiliato ed emarginato dalla sua famiglia, dai suoi amici e dover rinunciare alla sua fede. Costretto a mettere in discussione ogni aspetto della propria identità, Jared accetta, tra mille dubbi, di cominciare la terapia. Sottoposto ad un folle percorso “riabilitativo”, Jared entra in conflitto con Victor Sykes (Joel Edgerton), il leader del centro cristiano che organizza il programma Love in Action, e inizia il suo doloroso viaggio per trovare la propria voce e accettare il suo vero io.

Boy Erased – Vite cancellate: trailer italiano

Foto Gallery

Poster