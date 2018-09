0 CONDIVISI Condividi Tweet

Captain Marvel

USA

2019

Genere: Cinecomics, Azione, Avventura, Fantascienza

Durata: 120′

Regia di: Anna Boden, Ryan Fleck

Cast: Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson, Gemma Chan, Mckenna Grace, Lashana Lynch, Annette Bening, Clark Gregg, Djimon Hounsou, Lee Pace, Ben Mendelsohn, Colin Ford

Uscita: 6 marzo 2019 (Disney)

Captain Marvel è il primo film al femminile del Marvel Cinematic Universe. Cinecomics ambientato nell’universo degli Avengers all’alba degli anni Novanta (quindi ben prima del primo Iron Man), il film è diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, la coppia di Half Nelson, Sugar e 5 giorni fuori. Brie Larson interpreta la protagonista Carol Danvers, ovvero Captain Marvel.

Nel resto del cast spiccano i nomi di Jude Law (Mar-Vell / Walter Lawson), Samuel L. Jackson (un ringiovanito Nick Fury, con entrambi gli occhi), Ben Mendelsohn (Talos), Clark Gregg (Phil Coulson, anche lui ringiovanito) e Lashana Lynch (Maria Rambeau). Djimon Hounsou e Lee Pace torneranno invece da Guardiani della Galassia nei panni di Korath e Ronan l’Accusatore.

La sceneggiatura è stata scritta da Boden e Fleck insieme ad una squadra di autori affermati, tra cui Meg LeFauve (Inside Out, Il viaggio di Arlo), Nicole Perlman (First Man, Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, Sherlock Holmes 3), Liz Flahive e Carly Mensch (GLOW).

Le riprese si sono svolte all’interno e nei pressi della Greater Los Angeles Area, che ha ospitato anche la base operativa della produzione, e a Fresno, in California, oltre che in diverse località della Louisiana tra cui Baton Rouge e New Orleans.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.

Captain Marvel: trama

Carol Danvers (Brie Larson) diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene, i Kree e gli Skrull. Captain Marvel aiuterà lo S.H.I.E.L.D. a difendere il pianeta

Captain Marvel: guarda il trailer ufficiale

Fotogallery

Poster