Chesil Beach – Il segreto di una notte (2017)

On Chesil Beach (2017)

Paese: Gran Bretagna

Anno: 2017

Genere: Romantico, Drammatico

Durata: 110′

Regia di: Dominic Cooke

Cast: Saoirse Ronan, Billy Howle, Emily Watson, Anne-Marie Duff, Samuel West, Adrian Scarborough, Bebe Cave, Christopher Bowen

Uscita: 15 novembre 2018 (Cinema)

Chesil Beach – Il segreto di una notte (2017) è il nuovo film di Dominic Cooke (The Hollow Crown), adattamento del romanzo di successo di Ian McEwan. Saoirse Ronan e Billy Howle sono i protagonisti di questo romance drama ambientato nell’Inghilterra dei primi anni ’60, pochi anni prima della rivoluzione sessuale. Giovani sposi e prigionieri dei tabù di un’epoca e delle convenzioni familiari e sociali, la loro luna di miele a Chesil Beach li porterà verso altre strade, altri destini e altre vite. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.

Chesil Beach – Il segreto di una notte: trama

In una bella notte di luglio del 1962, davanti alla lunga e romantica distesa di ciottoli di Chesil Beach, ha inizio la luna di miele di Florence Ponting (Saoirse Ronan) e Edward Mayhew (Billy Howle), entrambi nuovi alle vie dell’amore. I due giovani si amano molto e, nel trepidante preludio alla prima notte di nozze, molto se lo ripetono, ma il loro discorso amoroso non va oltre. Mancano a Florence le parole per dire la vergogna e il disgusto che prova al pensiero pur vago di quanto l’attende sotto le coperte ben tese del letto d’albergo, proprio mentre si sforza di non deludere le aspettative del marito; e mancano a Edward le parole per dire l’ansia di non riuscire a contenere l’impazienza e la paura di non saper interpretare i segnali di un corpo sconosciuto e misterioso quanto un’altra galassia. Poco tempo ancora e il vento della liberazione culturale avrebbe soffiato anche su quell’angolo d’Inghilterra, sciogliendo, forse, i loro due destini insieme a quelli delle generazioni a venire.

Chesil Beach – Il segreto di una notte: trailer italiano

