Cold Pursuit (2019)

Paese: Gran Bretagna

Anno: 2019

Genere: Azione, Drammatico, Thriller

Durata: 120′

Regia di: Hans Petter Moland

Cast: Liam Neeson, Tom Bateman, Emmy Rossum, Laura Dern, William Forsythe, Julia Jones, Raoul Max Trujillo, Domenick Lombardozzi, Aleks Paunovic, Benjamin Hollingsworth, John Doman, Micheál Richardson

Uscita: 2019 (Eagle Pictures)

Cold Pursuit (2019) è il nuovo action thriller con Liam Neeson protagonista. Stavolta con ampie dosi d’umorismo nero. Star granitica e votata all’azione, l’attore irlandese interpreta un uomo “normale” che, mosso da un sentimento di vendetta cieco e implacabile, irrompe in modo improbabile nel mondo della criminalità, per farsi giustizia da solo. Il film, diretto da Hans Petter Moland, è un auto-remake: il regista norvegese ha girato questo film in patria nel 2014, intitolato In ordine di sparizione, presentato al Festival di Berlino e interpretato da Stellan Skarsgård e Bruno Ganz. Alla Berlinale Michael Shamberg ha opzionato i diritti e ne ha prodotto il rifacimento con il supporto di StudioCanal. Il set stavolta è stato l’Alberta, in Canada, con riprese aggiuntive a Fernie, piccolo paese della British Columbia. Lo script è stato scritto da Frank Baldwin, lo sceneggiatore che curerà la serie tv The Warriors tratta da I guerrieri della notte. Se volete saperne di più sul film, leggete il nostro approfondimento.

Cold Pursuit: trama

Nels (Liam Neeson), tranquillo padre di famiglia e autista di spazzaneve, è l’anima pulsante di Kehoe, una cittadina turistica tra le Montagne Rocciose. È lui a tenere le strade pulite nei giorni d’inverno. Nels e la moglie (Laura Dern) vivono in una comoda baita lontana dai turisti e la città gli ha appena attribuito il premio di cittadino dell’anno. Nels, però, decide di dire addio alla sua esistenza pacifica quando suo figlio viene ucciso da un potente signore della droga, Viking (Tom Bateman). Senza nulla da perdere, l’improbabile eroe sarà alimentato da un forte desiderio di vendetta.

Cold Pursuit: trailer italiano

