Cold War (2018)

Paese: Polonia, Regno Unito, Francia

Anno: 2018

Genere: Drammatico, Romantico, Musicale

Durata: 85′

Regia di: Paweł Pawlikowski

Cast: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza, Adam Woronowicz, Adam Ferency, Adam Szyszkowski, Cédric Kahn, Jeanne Balibar

Uscita: 20 dicembre 2018 (Lucky Red)

Cold War (2018, titolo originale Zimna Wojna) è il nuovo film del regista polacco premio Oscar Pawel Pawlikowski (Ida), vincitore della Palma d’Oro per la miglior regia al Festival di Cannes 2018.

Girato ancora una volta in bianco e nero (con un formato quasi quadrato), Cold War racconta una struggente storia d’amore, quella tra un musicista in cerca di libertà e una giovane cantante.

Sulle note di una splendida colonna sonora, opera di Marcin Masecki, la guerra fredda della Polonia staliniana lascia il passo a quella sentimentale che vivono i due protagonisti, interpretati da Joanna Kulig e Tomasz Kot. Cold War, definito da Indie Wire “una delle più struggenti storie d’amore mai raccontate”, è anche tra i film europei candidati agli European Film Awards in programma a Siviglia, in Spagna, il 15 dicembre.

La direzione della fotografia è di Łukasz Żal, il montaggio di Jaroslaw Kaminski, le scenografie sono di Marcel Slawinski e Katarzyna Sobanska-Strzalkowska.

Cold War: trama

Una donna di nome Zula (Joanna Kulig) e Wiktor (Tomasz Kot), il direttore del coro di cui fa parte, si incontrano nella Polonia del dopoguerra ridotta in macerie. Provenendo da ambienti diversi e avendo temperamenti opposti, il loro rapporto è complicato, eppure sono fatalmente destinati ad appartenersi. Negli anni ’50, durante la Guerra Fredda, in Polonia, a Berlino, in Yugoslavia e a Parigi, la coppia si separa più volte per ragioni politiche, per difetti caratteriali o solo per sfortunate coincidenze: una storia d’amore impossibile in un’epoca difficile.

