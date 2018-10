0 CONDIVISI Condividi Tweet

Colette (2018)

Paese: Stati Uniti, Gran Bretagna, Ungheria

Anno: 2018

Genere: Biografico

Durata: 111′

Regia di: Wash Westmoreland

Cast: Keira Knightley, Eleanor Tomlinson, Dominic West, Fiona Shaw, Aiysha Hart, Denise Gough, Al Weaver, Robert Pugh, Rebecca Root, Ray Panthaki

Uscita: 6 dicembre 2018 (Vision Distribution)

Colette (2018) è il biopic che Wash Westmoreland ha dedicato a una delle autrici francesi più conosciute al mondo. Sceneggiato dal regista con Richard Glatzer e Rebecca Lenkiewicz, il film vede Keira Knightley nei panni della scrittrice della serie di Claudine e Dominic West in quelli del marito Henry “Willy” Gauthier-Villars. La direzione della fotografia è di Giles Nuttgens, le scenografie sono di Michael Carlin, i costumi di Andrea Flesch e le musiche di Thomas Adès.

Colette è un omaggio che Westmoreland ha voluto dedicare al suo compagno Richard Glatzer, scomparso nel 2015 a causa delle complicazioni dovute alla Sla. Glatzer, malato da tempo e prossimo alla morte, era così fiero del successo di Still Alice con Julianne Moore (vincitrice dell’Oscar per questo film) che espresse come ultimo desiderio quello di vedere la vita di Colette finalmente sullo schermo. Un desiderio esaudito con la premiere al Sundance Film Festival e poi con l’uscita nelle sale di tutto il mondo. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.

Colette: trama

Colette (Keira Knightley) è l’autrice dei scandalosi romanzi che compongono la serie di Claudine, in grado di conquistare la società francese della prima metà del XX secolo. La sua esistenza, da ragazza di campagna a scrittrice affermata, è contrassegnata dalla figura del marito Henry “Willy” Gauthier-Villars (Dominic West), critico e scrittore che le fa da mentore ma che si appropria anche delle sue opere. La battaglia di Colette sulla proprietà intellettuale dei suoi libri si trasformerà in una sfida ai ruoli di genere, che la spingerà a superare i vincoli della società in cui vive e a rivoluzionare la letteratura, la moda e i costumi del tempo.

