Conta su di me (2017)

Dieses bescheuerte Herz

Germania

Anno: 2017

Genere: Commedia, Drammatico

Durata: 104′

Regia di: Marc Rothemund

Cast: Elyas M’Barek, Philip Schwarz, Nadine Wrietz, Uwe Preuss, Lisa Bitter, Jürgen Tonkel, Bruno Sauter, Lu Bischoff, Sebastian Gerold, Kim Girschner

Uscita: 8 novembre 2018 (M2 Pictures)

Conta su di me (2017) è l’adattamento cinematografico del romanzo Dieses bescheuerte Herz: Über den Mut zu träumen di Lars Amend e Daniel Meyer, pubblicato nel 2013. Basato su una storia vera, il film di Marc Rothemund (La rosa bianca – Sophie Scholl, My Blind Date with Life) porta sullo schermo la vicenda di Daniel, un adolescente malato di cuore che decide di stilare una lista di 25 cose che vuole assolutamente fare nella sua vita. L’obiettivo di Amend è trasformare questa lista in realtà.

Campione d’incassi in patria, Dieses bescheuerte Herz (questo il titolo originale) è stato presentato in Concorso Ufficiale al Giffoni Film Festival 2018, dove ha vinto il premio come miglior film nella sezione Generator +13. Lenny e David, i due protagonisti, sono interpretati dalla superstar tedesca Elyas M’Barek (Fuck You, Prof! 3, Who Am I – No System Is Safe) e dall’esordiente Philip Noah Schwarz.

Conta su di me: trama

Lenny (Elyas M’Barek), figlio trentenne di un rinomato cardiologo, conduce una vita spensierata e piena di vizi. Festeggia, spende denaro e usa la macchina lussuosa di suo padre (Uwe Preuss). Quando il papà, stanco di vederlo solo divertirsi e sperperare i soldi, gli blocca la carta di credito, Lenny ha una sola possibilità per riavere indietro la sua vita: occuparsi del quindicenne David (Philip Noah Schwarz), una ragazzo malato sin da quando è nato. All’inizio questi due mondi si scontrano. Poi, pian piano, Lenny impara cosa sia il senso di responsabilità, lasciandosi conquistare da quest’adolescente che desidera sperimentare semplicemente ciò che non ha mai provato.

