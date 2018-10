0 CONDIVISI Condividi Tweet

Destroyer (2018)

Paese: USA

Anno: 2018

Genere: Drammatico, Azione, Crimine

Durata: 123′

Regia di: Karyn Kusama

Cast: Nicole Kidman, Tatiana Maslany, Sebastian Stan, Toby Kebbell, Scoot McNairy, Bradley Whitford, Natalia Cordova-Buckley, Beau Knapp, Toby Huss, James Jordan, Jade Pettyjohn, Shamier Anderson, Zach Villa, Natalia Cordova-Buckley, Colby French, Kelvin Han Yee

Uscita: 25 dicembre 2018 (Stati Uniti – Italia: Videa)

Destroyer (2018) è il nuovo film di Karyn Kusama, la regista newyorkese di The Invitation, Jennifer’s Body e Æon Flux. Nicole Kidman è la protagonista nei panni di una poliziotta di Los Angeles dal passato oscuro, col quale deve riaprire i conti quando il boss di una gang di fanatici che aveva conosciuto da giovane torna a farsi vivo. Scritto da Phil Hay e Matt Manfredi (Poliziotto in prova, R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà, Æon Flux), il film vede nel resto del cast Tatiana Maslany, Sebastian Stan, Toby Kebbell e Scoot McNairy.

Presentato in anteprima ai festival di Telluride e Toronto, Destroyer potrebbe garantire alla sua protagonista (apparsa davvero irriconoscibile nella prima foto del film) la quinta candidatura all’Oscar e, secondo molti, la seconda statuetta dopo The Hours. Non a caso Annapurna Pictures, che distribuisce il film negli Stati Uniti, lo fa uscire al cinema il 25 dicembre: per essere candidato agli Oscar, un film deve essere stato distribuito nella Contea di Los Angeles durante il precedente anno solare, entro la mezzanotte del 1° di gennaio e la mezzanotte della fine del 31 dicembre.

Destroyer: trama

La detective Erin Bell (Nicole Kidman) si era infiltrata sotto copertura in una tra le più pericolose gang della California. Durante un colpo, qualcosa era andato storto e la sua copertura era stata compromessa. Sedici anni dopo, il capo della gang, Silas (Toby Kebbell), ha in mente un piano per rapinare una delle più grosse banche americane. E questa volta Erin deve fermarlo, per pareggiare i conti con il passato e proteggere la sua famiglia.

Destroyer: trailer italiano

Foto Gallery

Poster