Euforia (2018)

Italia

Anno: 2018

Genere: Drammatico

Durata: 115′

Regia di: Valeria Golino

Cast: Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi, Jasmine Trinca

Uscita: 25 ottobre 2018 (01Distribution)

Euforia è il secondo film di Valeria Golino, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2018 nella sezione Un Certain Regard. Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea sono i due protagonisti con Jasmine Trinca, Isabella Ferrari e Valentina Cervi. Prodotto da HT Film e Indigo Film con Rai Cinema, Euforia è stato un ritorno a Cannes per l’attrice e regista. Il suo primo film, Miele, era stato selezionato proprio a Un Certain Regard nel 2013.

Stavolta la storia è quella di due “fratelli diversi”, Matteo (Scamarcio) e Ettore (Mastandrea), obbligati a riavvicinarsi a causa di una difficile situazione familiare. Ferrari è Michela, l’ex moglie di Ettore; Cervi è Tatiana, cara amica di Matteo; Trinca è Elena, la nuova compagna di Ettore.

La sceneggiatura, scritta da Golino con Francesca Marciano, Valia Santella e con la collaborazione di Walter Siti, è ispirata a fatti accaduti realmente a una persona vicina alla regista. “L’abbiamo romanzata e rielaborata, anche se i piccoli avvenimenti presenti nel film sono alcuni dei racconti di questo mio amico”, ha spiegato la regista. Se vuoi saperne di più sul film, leggi il nostro approfondimento.

Euforia: trama

Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi sorprendentemente uniti, in un vortice di fragilità e tenerezza, paura ed euforia.

