Eve (2019)

Paese: Stati Uniti

Anno: 2019

Genere: Azione, Thriller, Crimine, Drammatico

Durata: 120′

Regia di: Tate Taylor

Cast: Jessica Chastain, Colin Farrell, Geena Davis, John Malkovich, Common, Jess Weixler, Joan Chen, Diana Silvers, Arthur Hiou, Christopher J. Domig

Uscita: 2019 (Voltage Pictures)

Eve (2019) è il nuovo film di Tate Taylor, il regista di The Help, Get on Up: La storia di James Brown e La ragazza del treno. Rispetto alle sue precedenti regie, stavolta si catapulta verso l’action thriller trovando in Jessica Chastain una tostissima protagonista. L’attrice californiana, candidata due volte all’Oscar per Zero Dark Thirty e proprio per The Help, interpreta una micidiale killer che si ritroverà invischiata in un’operazione mortale. La sceneggiatura del film è di Matthew Newton, l’attore e sceneggiatore di Who We Are Now.

Newton stesso avrebbe dovuto dirigere il film, ma ha rinunciato al progetto perché nel 2017 è stato invischiato in una brutta storia: è stato accusato di molestie e violenza domestica dall’ex moglie. “Non posso cancellare il dolore che ho causato alle persone a cui tengo e porto con me quella vergogna e quella responsabilità ogni giorno”, ha dichiarato. “Nel corso degli ultimi otto anni ho lavorato senza sosta con dei professionisti della sanità che mi hanno aiutato a superare le mie dipendenze e i miei problemi di salute mentale. Negli ultimi sei anni ho vissuto una vita tranquilla e sobria. Tutto quello che posso fare ora è provare a scusarmi e sperare di contribuire a cambiamenti positivi della nostra industria”.

Eve: trama

Eve (Jessica Chastain) è una micidiale assassina che lavora per un’organizzazione di black ops. Viaggiando per il mondo per portare a termine i compiti più importanti o difficili, Eve è un’esperta di operazioni segrete intraprese per conto di governi, agenzie governative e organizzazioni militari. Quando un suo lavoro va pericolosamente storto, Eve sarà costretta a lottare per la propria sopravvivenza.

