Grudge (2019)

Paese: Stati Uniti

Anno: 2019

Genere: Horror

Durata: 90′

Regia di: Nicolas Pesce

Cast: Lin Shaye, Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho, Betty Gilpin, William Sadler, Jacki Weaver, Frankie Faison, Tara Westwood, Nancy Sorel, Joel Marsh Garland, Bradley Sawatzky, Robin Ruel

Uscita: 21 giugno 2019 (Sony Pictures)

Grudge (2019) è il quarto capitolo della saga creata da Takashi Shimizu in Giappone con Ju-on e proseguita negli Stati Uniti con remake e sequel. Stavolta siamo dalle parti del reboot, con una storia nuova di zecca affidata allo sceneggiatore Jeff Buhler (lo stesso di Prossima fermata: L’inferno e l’imminente Pet Sematary) e al giovane regista Nicolas Pesce (Piercing, The Eyes of My Mother).

Il franchise di The Grudge, oltre ai tre film americani, ha prodotto di tutto, compresi un video game, tre cortometraggi e una serie di graphic novel. Il produttore in questo è Sam Raimi, che con Robert Tapert e Takashige Ichise ha pensato di dare nuova linfa alla saga. Il concept e il cast di attori scelto confermano la volontà di raggiungere il successo ottenuto da operazioni come The Conjuring, Insidious e Sinister.

L’intenzione di Buhler è quella di introdurre nel franchise nuovi fantasmi, nuovi personaggi e soprattutto una nuova mitologia. A giudicare dalla prima foto di Grudge diffusa online dalla Sony, che distribuirà il film nelle sale statunitensi dal 21 giugno 2019 (l’uscita era prevista per il 19 agosto ma poi è stata anticipata sulla scia di recenti successi al botteghino come Man in the Dark e Annabelle: Creation), l’effetto spavento immediato pare riuscito.

Grudge: trama

Una casa è maledetta: ad infestarla è un fantasma vendicativo che condanna coloro che vi entrano con una morte violenta. Sarà Karen, una giovane studentessa, ad indagare sui misteri che avvolgono l’abitazione, scatenati da un drammatico e terrificante episodio accaduto anni prima.

