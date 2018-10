0 CONDIVISI Condividi Tweet

Guarda in alto (2017)

Italia / Francia

Anno: 2017

Genere: Avventura, Fantasy

Durata: 90′

Regia di: Fulvio Risuleo

Cast: Giacomo Ferrara, Aurélia Poirier, Lou Castel, Ivan Franek, Alida Baldari Calabria, Emilio Gavira, Claudio Spadaro, Giuseppe De Filippis, Michele De Filippis, Lorenzo Pedrotti, Christian Di Sante, Giovanni Clementi, Anna Ferraioli Ravel, Virginia Quaranta

Uscita: 18 ottobre 2018 (Revok Film)

Guarda in alto (2017) è l’esordio alla regia di un lungometraggio di Fulvio Risuleo. Il giovane regista romano è stato selezionato e premiato due volte al Festival di Cannes con i suoi precedenti cortometraggi, Lievito madre (2014, Cinéfondation) e Varicella (2015, Semaine de la Critique). Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2017 nella sezione Alice nella Città, Guarda in alto arriva ora al cinema dopo vari passaggi in festival internazionali come Rotterdam e Annecy, dove ha vinto il Prix du Jury Jeune. Se vuoi saperne di più sul film, al cinema dal 18 ottobre, leggi il nostro approfondimento.

Guarda in alto trama

Teco (Giacomo Ferrara) è un giovane che lavora come assistente in un forno. Una mattina assiste a un evento bizzarro che lo conduce in un’avventura che si svolge per intero sui tetti di Roma. Come in un road movie, Teco si muove da un palazzo all’altro spinto dalla curiosità scoprendo un mondo e un popolo “sopraterraneo”. Una vera e propria comunità con i suoi abitanti e le sue regole: una banda di bambini mascherati che sfugge dalla realtà degli adulti, un apicoltore eremita (Lou Castel) tra le rovine romane, una mongolfiera proveniente dalla Francia guidata da Stella (Aurélia Poirier), un’affascinante ragazza e molto altro. Teco è stupito da tutte quelle scoperte e di quante sorprese ancora quel mondo possa rivelargli, in fondo è bastato semplicemente seguire l’istinto e guardare in alto.

Guarda in altro trailer ufficiale

Fotogallery

Poster