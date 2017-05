0 CONDIVISI Condividi Tweet

Guardiani della Galassia Vol. 2 trama

Al ritmo di una nuova, fantastica raccolta di brani musicali (Awesome Mixtape #2), Guardiani della Galassia Vol. 2, racconta le nuove avventure dei Guardiani, stavolta alle prese con il mistero che avvolge le vere origini di Peter Quill. Scritto e diretto nuovamente da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 2 vede il ritorno dei Guardiani originali, fra cui Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill/Star-Lord, Zoe Saldana nei panni di Gamora, Dave Bautista nella parte di Drax, Michael Rooker nel ruolo di Yondu, Karen Gillan in quello di Nebula, mentre Sean Gunn torna a interpretare Kraglin. Nella versione originale del film, Vin Diesel e Bradley Cooper prestano la propria voce rispettivamente ai personaggi di Groot e Rocket. Il cast include inoltre Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan e Kurt Russell.

Data Uscita: 25 aprile 2017

Regia: James Gunn

Genere: Azione, Fantascienza

Nazione: USA

Cast: Chris Pratt, Vin Diesel, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Sylvester Stallone, Kurt Russell, Karen Gillan, Bradley Cooper, Aaron Schwartz

Guardiani della Galassia Vol. 2 immagini dal film

